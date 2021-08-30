【東京殘奧】新婚5日遇工業意外失右臂　日本鐵人爸爸不言棄初戰殘奧奪銀

▲ 新婚5日遇工業意外失右臂，日本鐵人爸爸不言棄初戰殘奧奪銀。

東京殘奧會進行得如火如荼，在上周六（28日）上演的三項鐵人（PTS4級別）賽事中，日本選手宇田秀生奪得銀牌，他衝線後坐在地上喜極而泣，原來這位34歲的選手，在2013年新婚5日，因工業意外失去右臂，其後進行復康訓練時開始游泳，正是他邁出三項鐵人的第一步。

根據中央社報道，宇田秀生自小愛踢足球，亦擅長跑步及騎單車，可惜在2013年5月，他因一次工業意外失去手臂，當時他才新婚5天，而妻子亞紀亦已懷有身孕。

所幸，宇田秀生在太太和身邊親友的支持下，積極走出低谷，半年後因復康訓練開始游泳，亦為他日後參加三項鐵人賽事奠下基礎。由於宇田秀生一向熱愛運動，擁有良好的體能和毅力，因此在2015年，他便正式參加三項鐵人比賽，很快便達到世界級水準。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

去年受新冠疫情影響，宇田秀生與健全選手一起在沖繩集訓，由以參與奧運為目標的年輕人擔任他的練習拍檔。宇田希望大家用運動員的身分，而非殘疾人士來看待他。

我跟正常人訓練的質素一樣，希望大家可以正面評價我的能力。

在28日的賽事中，宇田秀生在游泳項目排名第8，但其後在單車項目升至第3名，最終在跑步項目以第2名衝線奪下銀牌。這是自三項鐵人於2016年里約殘奧被納入比賽項目後，日本在此項目獲得的首面獎牌。

宇田秀生在衝過終點線前，笑容滿臉地朝向觀眾台上揮手，心裡想著「希望讓大家看到我到目前為止所做的事」。但他在衝線後，被媒體捕捉到躺在地上嚎啕大哭的畫面，他事後表示，「很多情緒一下子湧上心頭」。

同場加映：印裔港生睇劇學廣東話中文奪A 公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣