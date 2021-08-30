【母乳交易】「奶媽」網上買賣母乳賺外快　成人男子付錢埋身飲人奶

▲ 內地有「奶媽」售母乳，客人付1800元便可以埋身飲人奶。

供嬰兒喝的母乳竟成為商品，內地有剛生完BB的媽媽，稱母乳「供多於求」，在社交平台及二手網中出售冷凍人乳。有中介更向客戶推介「成人奶媽」，以1500元人民幣（約1800港元）一次的價格，讓成人客戶躺在「奶媽」懷中喝人奶，引起道德爭議。

成年客喝母乳「進補」

據內媒《澎湃新聞》報導，內地不少媽媽利用社交平台出售冷凍母乳，每包價錢約18元港幣。內媒記者曾聯絡一位陳姓賣家，她指3個月前生下BB之後，母乳供過於求，每日會多出7、800毫升，於是放到網上出售，反應不錯，每日都收到訂單。

她指自己只管供貨，不理會買家為何人。據悉一部分買家是難以產出母乳的媽媽，買來給BB喝；亦有部分客戶相信母乳可「進補」，購以自用。為了避開網購平台監管，賣家會以暗語或其他商品圖片，偽裝成肥皂及乳液等貨品出售。

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躺在「奶媽」懷中喝人奶

出售母乳甚至成為有規模的生意，有中介向客戶推介「成人奶媽」，現場擠出新鮮母乳，價錢由以600港元至2400港元不等。有曾任「奶媽」的女子向內媒記者表示，客戶多為成年男性，每月會喝大約4次，會讓他們躺在懷裏，像嬰兒一般喝人奶。

事件在網絡上傳開之後引起熱議，有內媒評論指「人乳不是你說想賣就能賣，也不是想買就能買的，利益之上還有公序良俗」。不少網民指看完之後感噁心，「好變態！」、「都2021年了，還有這種事情發生！」、「不符合衛生標準、不符合社會道德」、「甚麼都拿來交易，瘋了吧！」。

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責任編輯：王明芳