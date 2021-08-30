【明星育兒】黎諾懿為愛妻甘做小男人　暖爸為兒子改生活言行壞習慣

▲ 黎諾懿今年12月將再度榮升人父，他表示心態上較迎接第一胎輕鬆，因已學會基本湊B技巧。

黎諾懿的暖爸形象深入民心，於劇集《BB來了》中演活新手爸爸，現實中準備迎接第二胎的他，經過4年的磨練，由昔日大仔初生時緊張到幻聽，終蛻變到收放自如的「熟手技工」，更選擇減少工作專心照顧大仔，讓太太無後顧之憂，絕對是「神隊友」！

今年12月迎來第二胎

黎諾懿與太太李潔瑩於2014年結婚，婚後育有兒子「小春雞」黎峰睿，一直揚言想追多個女的他近兩年努力造人，相隔4年，終於得償所願，早前在社交網宣布太太懷孕的喜訊，並將於12月迎來二胎。

再度榮升人父的他，表示心態上較迎接第一胎輕鬆，因為已學會基本的湊B技巧，現在「萬事俱備，只欠宮縮」！

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不過，黎諾懿大爆其過度放鬆的態度，被太太投訴對第二胎不公平，對此，他急忙解釋道，因以免兒子心理不平衡，從而對弟妹產生嫉妒，所以現階段把重心放在小春雞身上。

為了讓兒子有個心理準備，除了言語引導，他笑指物質獎賞自然少不了：「我跟小春雞說『這個玩具是代弟妹送給你的』，久而久之，他就會覺得弟妹的來臨是一件好事，希望他之後真的會愛錫弟妹。」

▲ 黎諾懿早前在社交網宣布太太懷孕的喜訊，並將於12月迎來二胎。（取自IG）

兒子出生前曾緊張至有幻聽

他更不改搞笑本色，指由於太太懷孕後沒有產生不適的症狀，衣食住行都和平常無異，故毋須無微不至的照顧。

但他亦有減少工作量陪伴家人：「她今次懷孕，又沒有嘔吐和抽筋等不舒服，跟正常人沒有分別，所以不用特別去照顧。真正的暖爸，是在適當的時間做適當的事情，例如，她發脾氣的話，我就立刻走開去跟兒子玩，不要跟她正面交鋒，因為千錯萬錯都是我的錯。」

一直以來開到口恨生女的他，至今仍未公布二胎的性別，令不少人都十分好奇，會否湊成好字，若第二胎也是仔會否再追女？他揚言：「我要跟廣大觀眾說，無論今胎是仔是女，我也不會再追，我要收手了！」

事緣他覺得照顧小孩實在太辛苦，更在兒子初出世10天已緊張至有幻聽，現時小春雞已4歲大，開始衍生很多不同的問題，令他直呼身心疲累。

▲ 黎諾懿不改搞笑本色指由於太太懷孕後沒有產生不適的症狀，衣食住行都和平常無異，故毋須無微不至的照顧。（取自IG）

為兒子小飲怡情戒講粗口

雖然孩子的成長過程總是令父母煩惱不已，但同時也帶來了無盡的快樂。

黎諾懿指小春雞性格古靈精怪，時常童言童語，屢出「金句」令他哭笑不得。「我之前帶他到超級市場，他突然爆出一句『爸爸，我想買枝威士忌！』，我聽到之後呆了，立刻問他從哪裏學到的，他就說『偷聽舅舅講的，他說很好味』，每日都令我感到新鮮。」

▲ 黎諾懿準備再為人父，經過4年磨練已成湊仔「熟手技工」。（黃建輝攝）

他認為身教非常重要，所以努力戒酒、戒粗口，又指曾在小春雞面前醉態盡現，更遭兒子嫌棄：「因為有次我飲醉後，回到家抱着兒子不放手，然後他不斷大叫『爸爸好煩』、『醉酒佬』，所以現在飲太多酒可免則免。」

至於粗口，黎諾懿表示：「我盡力控制，但有時太生氣會忍不住說出些助語詞，在太太的教導下，現在兒子已分得清那些是粗口，偶爾更會糾正我。」

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叛逆是孩子成長必經的事情，假如孩子接觸不良的嗜好，對於兒子成長抱持開放態度的他，坦言最重要將心比己：「坦白說，我也接觸過煙酒，粗口更成為生活中的一部分。若他堅決要去試，那我就讓他去嘗試，當然不要試毒品。」

他坦言人生要有閱歷：「過程中我當然會教導他，讓他知道害處，但不會阻止他，正如叫他讀書時不要談戀愛，這是不可能的事情。」

著重加強兒子語言能力

小春雞現時就讀幼稚園，黎諾懿指孩子的學業成績是其次，語言能力才是他最著重的，皆因自己的港式普通話曾惹來網民嘲笑，所以不希望愛兒「步後塵」。

他大方以自己為例：「我的普通話和英文都很差，但只是因為我不怕醜才照講，但有時別人根本不明白我在說甚麼。我希望他無論去到哪裏，都能跟當地人溝通、暢行無阻，這是一份自信，跟讀書完全無關的。」

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正因為他回想自身的童年，全是覺得被逼迫、不愉快的回憶，於是他決定要給下一代一個快樂無憂的童年。「起初為發掘兒子的興趣，讓他嘗試學鋼琴，但慢慢發現他頗有天份，不過，我們並不會因而逼他花長時間去練習，這對他來說只是玩，我不希望弄巧成拙，導致他對彈琴反感。」

他和太太主張讓孩子自由發揮：「所以現在每天早上，兒子都自動自覺去學鋼琴。」對於孩子未來的職業，他更是不干預，只要孩子喜歡就會全力支持。

▲ 黎諾懿創辦的品牌「店小懿」與九龍樂善堂進行慈善義賣，為基層家庭送暖，收益扣除成本後將全數撥入「過渡性社會房屋」計劃。（黃建輝攝）

今年中秋對他而言特別圓滿，繼年初推出應節的蘿蔔糕後，自家品牌「店小懿」與九龍樂善堂再度進行慈善義賣，為基層家庭送暖。

是次月餅收益扣除成本後，將全數撥入受惠機構九龍樂善堂「過渡性社會房屋」計劃，支援輪候公屋的基層家庭。

其品牌推出的月餅禮盒由老師傅手工製作，為佳節增添香港傳統情懷，黎諾懿亦全程親自監工：「對今次的月餅質素有信心，也因為常試食而肥了不少。雖然年初的蘿蔔糕發生了些意外，但每次的意外都會令我成長，希望大家在中秋節食出舊味道。」

記者：曾嘉善