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【TOPick 好物試用報告】KAGS™ 超輕護脊書包

親子好去處 16:01 2021/09/08

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

試用專員：RONNIE CHAN

書包夠輕身, 很喜歡袋內有多個分隔層，可幫助小朋友將最重的書本固定在靠近背脊的位置，幫助減輕壓力，書包容量略嫌少但也可擺放15本書左右。肩帶夠寬，可以減輕小朋友肩膀承受的壓力，小朋友揹上身也覺得舒適。後揹採用3D軟墊覺得不夠貼背有空位，承托力會稍遜，但整體都滿意。

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試用專員：Ellen cheung

外型簡約美觀，書包內格闊，而且有小分格，方便分類。書包料梴身，左右兩邊放了水後，內格也能保持原狀。護脊書包設計孭上去很貼，而且很輕身，未放物品小朋友用2隻手指已能抽起。小朋友足球訓練有很多物品及2支500ml既水，書包仍然有很多空間，孭了一日都不覺累！真心值得推介為小學用書包！

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試用專員：Li Hon Man

之前好多小學谷家長推介，今次有幸試用，發現真係好好用😂！KAGS 書包特內格好大及一些方便而又重要的內袋，加上兩側的可放水瓶或雨傘的側袋，可提供足夠的空間比小朋友放置所有要帶去上課的書本及物件。值得購買！

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