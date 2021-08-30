【性侵繼女】涉企圖性侵22歲繼女　內地漢囚4年官斥違反誠信

▲ 涉企圖性侵22歲繼女，內地漢囚4年官斥違反誠信。（經濟日報資料圖片）

持雙程證來港的45歲無業漢，涉於住所乘22歲繼女獨自在房間睡覺時，赤裸上身爬上上格床企圖強姦不遂後，強迫繼女替他口交。涉案繼父早前承認企圖強姦及非禮罪，今（30日）於高等法院被判監4年。暫委法官判刑時指，被告求情稱來港後依賴妻子工作為生，被告因主理家務事宜變得疲累及孤單，希望得到親密關係才犯案。法官斥被告作為繼父違反誠信，就兩罪判監共4年。

45歲無業被告早前承認1項企圖強姦及1項非禮罪。暫委法官判刑時引述事主創傷報告指，事主有創傷後遺症，憶起事件會感到焦慮。

暫委法官引述被告求情及其心理報告指，被告於首任妻子病逝後患抑鬱症，兩年來不能工作，與第二任妻子於2015年結婚，被告在內地曾有工作，惟來港後主要依賴任職會計文員的妻子工作為生，被告則主理照顧家庭，因此感到疲憊及孤單，加上經常被妻子辱罵，希望得到親密關係才侵犯事主。

被告求情稱因一時衝動而犯案，對事件感到懊悔，第二任妻子已提出離婚，並帶同子女離開，被告與家人已失去聯絡，重犯機會低。

暫委法官判刑時指，被告說法不構成減刑理由，雖然本案不涉暴力及預先計劃，但事主於住所遭性侵犯，斥責被告作為繼父卻違反誠信，於企圖強姦不遂後未有即時停止，反而選擇迫令事主口交，基於部分屬於企圖強姦案情，就兩罪共判囚4年。

案情指，被告於2020年2月持雙程證來港，與妻子及2歲兒子，以及22歲繼女X及17歲繼子同住3房單位，被告與妻兒同房，X則與弟同房。

案發於同年5月20日早上，X獨自在房間的上格床睡覺，被告及2歲兒子在單位內。被告突然赤裸上身進入X房間，爬上上格床撫摸及親吻其胸部等位置，X掙扎及呼救，被告未有理會，最終不能成事，其後迫X替他口交。

X於同日到母親工作地方哭訴險遭繼父強姦，母親同日報警。被告被捕後承認非禮，其後於錄影會面中向警方表示，因一時衝動才非禮X，以及因與妻子地位懸殊而感到沮喪，性衝動下不能自控才犯案。

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記者：林育慧