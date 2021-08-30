【新冠肺炎】加州小學老師染Delta病毒除口罩授課　爆染疫群組一半學生確診1傳26

▲ 美國加州一間小學爆發新冠肺炎感染群組。

新冠肺炎疫情持續，美國加州一名小學女老師，日前出現疲倦、鼻塞等病徵後，仍堅持回校上課，並在授課期間除低口罩朗讀課文，其後女老師才確診Delta變種病毒。結果班上有一半學生染疫，並爆發感染群組，連這名女老師在內共27人確診。

據《華盛頓郵報》報道，美國疾病控制及預防中心（CDC）27日（周五）公布一宗個案，加州馬林縣（Marin County）一名未有接種新冠疫苗的小學老師，在5月19日開始出現新冠肺炎病徵，包括鼻塞、疲倦等症狀。

這名老師忽略了這些反應，未有立即接受病毒檢測，如常回校上課。直到兩天後，她才進行檢測並確診，方開始接受隔離。

雖然學校規定師生在室內要戴上口罩，然而這名女老師在返校授課期間，曾一度除下口罩，在班上學生面前朗讀課文。結果班上學生陸續出現不適，24名學生中有12人感染Delta變種病毒，連同確診的小學老師、學生家人以及其他班別的學生，共27人染疫，而當中有人已完成接種疫苗。

CDC報告指出，確診學生大多坐在前排，反映距離女老師愈近的學生，染疫風險也愈高。據悉，爆發群組感染的校内，只有兩名教職員未有接種新冠疫苗，而其 中一人就是這名女老師。

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責任編輯：羅嘉欣