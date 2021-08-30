【轉行送外賣】阿富汗前通訊部長移居德國　靠做外賣員養家半工讀學德文

▲ 阿富汗前通訊部長Sayed Sadaat移居德國，因言語不通，只能靠做外賣員養家。

塔利班攻佔阿富汗首都喀布爾後，引發逃亡潮，民眾湧入喀布爾機場欲離開國家。阿富汗前通訊部長Sayed Sadaat早於去年12月移居德國，雖慶幸避過塔利班奪權，但他在德國仍在適應新移民生活。由於言語不通的關係，Sadaat只能靠做外賣員養家，現時半工讀學德文，期望將來重返專業。

轉行送外賣 學德文望重返專業

據《路透社》報道，49歲的Sayed Sadaat曾任阿富汗通訊部長，他在政府工作了兩年，於2018年卸任。去年12月他移居德國，希望能有更美好的未來，長遠想在電訊和IT領域發揮領導才能，但即使他擁有相關學歷，也難以在德國找到一份符合他經驗的工作，只因他不懂德文。Sadaat坦言，「語言是最重要的部分。」

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現在Sadaa在德國東部城市萊比錫（Leipzig）擔任外賣員，每天在語言學校學習4小時德文，再展開6小時的送外賣夜班工作。他有感最初幾天令人興奮但也很艱難，因為踩單車在城市中穿梭送外賣是一種挑戰，家人批評他竟然接受這樣的工作，可是他認為︰

工作就是工作，我並不感到愧疚。你出去的次數愈多，見的人也愈多，你學到的東西就愈多。

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由西裝畢挺官員到穿制服外賣員

Sadaa是英國和阿富汗的雙重公民，當年因與總統圈內的成員意見不合，而決定退出阿富汗政府。由從前的西裝畢挺，到今天身穿橙色的外賣員制服，他依然保持正面樂觀。他希望其他政客也走同樣的道路，而不是躲起來。

塔利班攻佔阿富汗，局勢不穩，Sadaa的家人和朋友都嘗試逃離國家，搭上疏散航班或尋求出路。據德國聯邦移民和難民辦公室（BAMF）的數據顯示，隨著美軍撤離，德國的阿富汗尋求庇護者人數自年初以來有所增加，增幅超過130%。

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責任編輯：王明芳