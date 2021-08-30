【兒童飲食】幼兒多元飲食攝取均衡營養　中醫設計1至3歲餐單打穩健康基礎

▲ 馬醫師設計1至3歲兒童餐單。

小朋友食得健康，才能快高長大，一個豐富多變的餐單，可增進孩子食慾。註冊中醫馬琦傑提醒，幼兒期飲食需要清淡、含豐富蛋白質和少麩質的碳水化合物。他近日設計了一個1至3歲小朋友5日餐單，配合孩子的生長發展需要，讓他們吸收均衡營養。

馬琦傑醫師因女兒升小一需要帶飯，早前設計了一個小學生5日餐單，女兒十分滿意，日日清空飯盒。受到家長要求，他近日亦於facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」，設計了一個適合1至3歲小朋友的5日餐單。

幼兒飲食重點

他指出，幼兒期飲食重點有4個，第一是清淡，幼兒期若接觸過多鹽，接著很可能沒辦法喜歡吃清淡的食物，養成重鹹寶寶，會影響成長。第二是水量充足，1至4歲幼兒每日所需的水量，是以其體重（公斤）乘以100毫升，例如一個10公斤的孩子，每日需要1000毫升水量。

第三是蛋白質，蛋白質是孩子成長絕對必要的，要選擇「完全蛋白質」，即含有完整的「必需胺基酸」，才有助孩子打穩健康的基礎。馬醫師的選擇建議首選為肉類，其次是蛋、豆、魚，最後才是奶。

第四，需要少麩質的碳水化合物，雖然難以避免食物中有麩質，如麵包、蛋糕之類，但過多麩質影響幼兒腸胃發展，甚至導致便秘、吸收差、敏感。馬醫師指出，優質的碳水化合物符合兒童的營養及熱量需求，並且維持血糖濃度以支持快速發育中的腦及神經系統，早餐尤其重要。

以下為馬醫師設計的1至3歲幼兒餐單：

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責任編輯：林愛娜