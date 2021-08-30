【近視風險】疫情下本港學童近視發病率增1.5倍   女童多用電腦近視急增逾百度

▲ 中大醫學院一項研究發現，疫情期間香港學童出現「近視爆發式增長」，近視發病率增加1.5倍。（陳靜儀攝）

新冠疫情下學校停課，改為網上授課，或會增加學童近視加深風險。中大醫學院一項研究發現，疫情期間香港學童出現「近視爆發式增長」，近視發病率增加1.5倍，主因是近距離使用電腦或閱讀時間增多，建議學童每天花2小時或接觸戶外環境，以及閱讀保持適當距離。

研究團隊於2019年12月至2020年1月疫情爆發期間，招募709名6至8歲兒童參與研究並隨訪8個月，並對照已於2020年1月前已完成3年隨訪的1,084名同年齡層兒童。結果顯示，新冠疫情組的學童近視發病率較疫情前增1.5倍，近視加深情況亦明顯變差。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，估算每年近視發病率，疫情組為30%、對照組為12%，即疫情後兒童估算每年發病率由12%增加至30%；估算近視加深速度，由每年加深41度增至每年加深80度；估算眼軸增長亦由每年0.28mm增至0.45mm。

研究顯示，疫情下兒童的戶外活動時間顯著減少，由每天約75分鐘減至24分鐘；在室內使用電子屏幕，則由每日平均2.5小時急增至7小時，令加深近視的速度變快。中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇稱，疫情下學童在戶外活動的時間大大減少，更多時間用於近距離使用電腦，大大加深近視風險，而6至8歲是兒童發展視力的黃金期，形容兒童近視的爆發式增長令人擔憂。

▲ 即將升讀小三的8歲女童梁庭嘉，2020年1月、即疫情前已有400度近視，至2020年8月已增至525度。（陳靜儀攝）

即將升讀小三的8歲女童梁庭嘉，2020年1月、即疫情前已有400度近視，至2020年8月已增至525度。家長梁太稱疫情期間改為網上授課，庭嘉每天用電腦逾4小時，需配合每晚使用阿托品眼藥水及改善閱讀習慣始穩定度數。

任卓昇建議，學童每天花2小時或每周14小時接觸戶外環境，適量接觸陽光以增加多巴胺分泌，有助預防及減慢近視加深，並塔養學童健康使用電子產品的習慣，適時讓眼睛得到充分休息。譚智勇補充，雖然未必每個家庭都能達到建議，但「做得幾多得幾多」。

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記者：蘇文軒