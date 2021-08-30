【生命鬥士】患心臟病4歲小鐵漢入院數天　無懼雙手「打豆」全身麻醉心導管檢查

▲ 4歲小鐵漢患先天性心臟病，近日入院準備全身麻醉做心導管檢查。

本港4歲男童小鐵漢（Kansas）患有先天性心臟病，出生至今已經歷了5次手術，病情穩定，正排期接受最後一個心臟手術。近日小鐵漢再次入院，準備明天（31日）要入手術室全身麻醉做心導管檢查，檢查後就知道第三期心臟大手術的安排！

小鐵漢患有先天性心臟病，出生後接受過3次開腔手術，又經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器等5次手術，是生命小鬥士！小鐵漢父母悉心照顧兒子，媽媽開設facebook專頁「小鐵漢媽媽」記錄兒子對抗病魔的經歷，爸爸Jayco亦不時在facebook群組分享兒子日常。

▲ 4歲多的小鐵漢有先天性心臟病，將要面對第6次心臟大手術。（「小鐵漢媽媽」fb圖片）

父母於29日（昨日）都有發帖，小鐵漢入兒童醫院準備做心導管檢查，因要全身麻醉做檢查，需要留院數天。只有4歲多的小鐵漢無懼入院，早上開心地執行李，勇敢的他直言「有爸爸媽媽陪我唔驚」！他預備一張卡和貼紙送給姑娘，並準備了米奇老鼠公仔及零食，去醫院都很興奮。小鐵漢跟關心他的網民表示「做完檢查好快番屋企架啦，多謝大家」！

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兒童醫院配套助病童抗病

爸爸於同日（29日）在facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」發帖，比喻是次入院檢查像「兒童醫院 Staycation」，爸爸第一次去兒童醫院病房，大讚每個床位有私家電視及梳化床給父母過夜休息，景色更是海景。而入手術室時小朋友可以揀坐玩具車或飛機入去手術室。「兒童醫院內嘅配套設施同環境真係好好，真係俾到一個好快樂嘅環境同氣氛病童去抗病打仗。」

▲ 爸爸Jayco身上紋有疤痕，陪伴兒子抗病。（「小鐵漢媽媽」fb圖片）

由於只可一位家長入病房，Jayco跟太太入住醫院附近酒店，方便來回醫院輪流照顧兒子，媽媽日更陪囝囝，爸爸就夜更陪過夜。

不怕打豆靜脈注射

爸媽在周日晚發帖分享兒子最新狀況，小鐵漢已入院並雙手做了俗稱「打豆」的靜脈注射等程序，以便快速及輕鬆注入營養液、藥物等，有指有些病人的血管比較幼，醫護「拮針」時難以找到血管，病人或需要被「拮」多次才成功將導管連接上靜脈，打完後手臂痠痛，或出現大片瘀青。

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小鐵漢有說「打豆」好痛，更要打2隻手，爸爸用超級英雄電影Doctor Strange《奇異博士》安撫兒子，電影中主角撞車入院雙手都是這樣，之後就變勁，小鐵漢回說︰「咁我而家係咪可以出魔法？即刻做Dr. Strange手勢。」無懼雙手「打豆」，變成「奇異小鐵漢」！

▲ 近日入院準備進行全身麻醉心導管檢查，需雙手「打豆」。（「小鐵漢媽媽」fb圖片）

嚟緊星期二（31/8）小鐵漢會入手術室全身麻醉做心導管檢查，做完呢個檢查後，就知道Phase 3嘅手術安排了，願一切平安，願一切順利。

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責任編輯：顏紫燕