  • 31°C
香港時間 : 2021830日 (週一) 15:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明

親子 14:07 2021/08/30

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

趙薇的女兒小四月在港就讀新加坡國際學校，未知有否退學跟媽媽離開。

45歲內地女星趙薇近日驚傳遭封殺，所主演的作品全部被下架，更有傳她被列入「劣迹藝人」黑名單。趙薇連日來猶如「人間蒸發」，前日（28日）有傳她連夜包機避走法國，而原本在香港讀新加坡國際學校的11歲女兒小四月，也未知有否退學跟媽媽離開；而22歲繼子則有可能身在英國。

有內地網民爆料稱，趙薇的包機是前往法國波爾多，於法國時間27日凌晨2點20分已抵達當地機場。爆料網民指其朋友親眼目睹趙薇離開機場時，即有專車接送。

趙薇的女兒小四月在香港讀書。（微博圖片）

傳赴到波爾多酒莊與夫會合

同時傳出其丈夫黃有龍已在酒莊多時，趙薇今次之行是「走佬」兼與丈夫會合，但未知女兒小四月有否同行，或早已在酒莊。其實趙薇多年前已在法國波爾多買入酒莊，並大搞自家品牌紅酒，男星謝霆鋒曾到該酒莊拍攝節目《十二道鋒味》。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

新加坡國際學校雲集星二代

趙薇的丈夫黃有龍是新加坡富商，兩人在2008年結婚後，趙薇成為新加坡永久居民，女兒小四月也在新加坡出生。趙薇多年前已安排小四月來港入讀新加坡國際學校，於2019年，小四月被傳媒影到由一名女保母接放學，並一同坐七人車離開。

最新影片︰七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己

新加坡國際學校是熱門星二代學校，學制相對其他國際學校嚴格，但功課比本地傳統學校少，課程不算太深，故吸引不少星爸媽為星二代報讀，好似陳豪陳茵媺專程搬屋到南區就近返學，還有任達華和琦琦的女兒任晴佳、任賢齊一對子女及姚瑩瑩兒子等。現時小學部全年學費$13.1萬、中學部則為$16.4萬。

黃小龍的女友丁丁在微博只刪剩這張二人合照。（微博圖片）

22歲繼子與女友或身處英國

而趙薇的丈夫黃有龍與前妻亦育有一名兒子黃小寶，現年22歲的黃小寶真名叫黃益，趙薇對繼子也視如己出，十分疼愛，親女小四月與黃小寶與也相處融洽。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

由於黃小寶的繼母是趙薇，所以其一舉一動也備受關注，黃小寶的女友丁丁曾於去年10月在微博高調公開戀情，還貼出兩人合照。當時丁丁與黃小寶身處一間高級西餐廳燭光晚餐和嘆紅酒，她手上還戴着一隻巨型藍寶石鑽戒，而她微博所標示地點是英國，相信兩人都身在當地。

據悉，丁丁比黃小寶年長一歲多，是姊弟戀。從丁丁分享的相片中可見，其生活相當富貴，身材都好fit。

最新影片︰印裔港生睇劇學廣東話中文奪A　公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【最新影片推介】過分操練成精英未必等於資優 如何發掘資優特質？
09:46 2021/08/28
【最新影片推介】過分操練成精英未必等於資優 如何發掘資優特質？
【瘦身餐單】趙薇被指包機逃到法國 由圓潤到擁少女纖腿一個月減26磅
10:43 2021/08/29
【瘦身餐單】趙薇被指包機逃到法國 由圓潤到擁少女纖腿一個月減26磅
【星二代學校】吳鎮宇12歲仔步入青春期變胖　讀新加坡國際學校做陳豪子女師兄
14:30 2021/06/23
【星二代學校】吳鎮宇12歲仔步入青春期變胖　讀新加坡國際學校做陳豪子女師兄

你可能感興趣

【最新影片推介】過分操練成精英未必等於資優 如何發掘資優特質？
09:46 2021/08/28
【最新影片推介】過分操練成精英未必等於資優 如何發掘資優特質？
【瘦身餐單】趙薇被指包機逃到法國 由圓潤到擁少女纖腿一個月減26磅
10:43 2021/08/29
【瘦身餐單】趙薇被指包機逃到法國 由圓潤到擁少女纖腿一個月減26磅
【星二代學校】吳鎮宇12歲仔步入青春期變胖　讀新加坡國際學校做陳豪子女師兄
14:30 2021/06/23
【星二代學校】吳鎮宇12歲仔步入青春期變胖　讀新加坡國際學校做陳豪子女師兄
家庭關係 家庭教育 中小學教育 星二代 娛樂人物職業 國際學校 學校 法國

最高瀏覽

【開心速遞】佐治親講離開《愛回家》原因　張明偉：希望公司珍惜訓練班藝員同事
13:03 2021/08/29
【開心速遞】佐治親講離開《愛回家》原因　張明偉：希望公司珍惜訓練班藝員同事
【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
14:23 2021/08/29
【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
【痛失至親】幼園單親媽月賺8千養3子遇車禍　兩子慘死倖存幼子截肢搶救
11:59 2021/08/29
【痛失至親】幼園單親媽月賺8千養3子遇車禍　兩子慘死倖存幼子截肢搶救