【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明

▲ 趙薇的女兒小四月在港就讀新加坡國際學校，未知有否退學跟媽媽離開。

45歲內地女星趙薇近日驚傳遭封殺，所主演的作品全部被下架，更有傳她被列入「劣迹藝人」黑名單。趙薇連日來猶如「人間蒸發」，前日（28日）有傳她連夜包機避走法國，而原本在香港讀新加坡國際學校的11歲女兒小四月，也未知有否退學跟媽媽離開；而22歲繼子則有可能身在英國。

有內地網民爆料稱，趙薇的包機是前往法國波爾多，於法國時間27日凌晨2點20分已抵達當地機場。爆料網民指其朋友親眼目睹趙薇離開機場時，即有專車接送。

▲ 趙薇的女兒小四月在香港讀書。（微博圖片）

傳赴到波爾多酒莊與夫會合

同時傳出其丈夫黃有龍已在酒莊多時，趙薇今次之行是「走佬」兼與丈夫會合，但未知女兒小四月有否同行，或早已在酒莊。其實趙薇多年前已在法國波爾多買入酒莊，並大搞自家品牌紅酒，男星謝霆鋒曾到該酒莊拍攝節目《十二道鋒味》。

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新加坡國際學校雲集星二代

趙薇的丈夫黃有龍是新加坡富商，兩人在2008年結婚後，趙薇成為新加坡永久居民，女兒小四月也在新加坡出生。趙薇多年前已安排小四月來港入讀新加坡國際學校，於2019年，小四月被傳媒影到由一名女保母接放學，並一同坐七人車離開。

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新加坡國際學校是熱門星二代學校，學制相對其他國際學校嚴格，但功課比本地傳統學校少，課程不算太深，故吸引不少星爸媽為星二代報讀，好似陳豪陳茵媺專程搬屋到南區就近返學，還有任達華和琦琦的女兒任晴佳、任賢齊一對子女及姚瑩瑩兒子等。現時小學部全年學費$13.1萬、中學部則為$16.4萬。

▲ 黃小龍的女友丁丁在微博只刪剩這張二人合照。（微博圖片）

22歲繼子與女友或身處英國

而趙薇的丈夫黃有龍與前妻亦育有一名兒子黃小寶，現年22歲的黃小寶真名叫黃益，趙薇對繼子也視如己出，十分疼愛，親女小四月與黃小寶與也相處融洽。

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由於黃小寶的繼母是趙薇，所以其一舉一動也備受關注，黃小寶的女友丁丁曾於去年10月在微博高調公開戀情，還貼出兩人合照。當時丁丁與黃小寶身處一間高級西餐廳燭光晚餐和嘆紅酒，她手上還戴着一隻巨型藍寶石鑽戒，而她微博所標示地點是英國，相信兩人都身在當地。

據悉，丁丁比黃小寶年長一歲多，是姊弟戀。從丁丁分享的相片中可見，其生活相當富貴，身材都好fit。

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責任編輯︰王明芳