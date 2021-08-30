【暖男爸爸】Patrick Sir變身曬娃暖爸　林溥來騷囝囝萌照分享湊仔日常【多圖】

▲ 林溥來於社交平台分享40張家庭照。

人稱「Patrick Sir」的《東張西望》主持林溥來今年4月榮升爸爸，太太關宛珊誕下兒子林若嘉（Preemo），轉眼間Preemo已經4個多月大。剛忙完奧運主持工作的Patrick Sir近排做湊仔公，近半個月沒有於社交平台分享生活日常，昨日他就一口氣大曬40張家庭照，當中大部份為兒子「洋蔥頭」的萌爆照片，Patrick Sir這位暖爸已變成曬娃一族。

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▲ Patrick Sir一家三口，幸福滿載。（取自Facebook）

大晒家庭照

昨日Patrick Sir於社交平台分享40張照片，當中他寫道︰「原來有成兩個星期冇出post，點解？因為我除咗返工，每日都不停玩，玩咩？哈哈...我揀咗40張相用4個posts話你知！你又最鍾意邊張？」

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只見B仔Preemo非常好肉地，可愛非常，除了兒子Preemo的照片外，Patrick Sir更分享不少親子日常，包括幫兒子沖完涼的自拍照，只見他一副有仔萬事足的模樣，另外還有一家三口連愛犬的全家福，可說溫馨非常。

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網友們也紛紛留言大讚Preemo肥嘟嘟和超可愛，當中有網民留言：「搞笑父子終於出post喇，真係等到頸都長」、「直頭用晒啲相來整條片仲好睇」、「開心bb。。。一家三口好sweet好幸福」及「張張都鍾意，洋葱頭表情多多，好開心好得意可愛，似足爹地越大越靚仔。」

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今年升呢人父

Patrick Sir林溥來跟關宛珊（Kimmy）於2016年結婚，去年尾公布造人成功，及至今年4月14日，Patrick Sir於社交平台宣布太太Kimmy誕下麟兒，二人「升呢」為人父人母。

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由於兒子Preemo的頭型似水滴，故Patrick Sir為他取名「洋蔥頭」，而這位新手爸爸亦幫忙湊仔，分擔太太的辛勞，從其IG所見，他幫忙餵奶、掃風，洗澡等，對BB無微不至，盡顯一副冧爆慈父樣。

而Preemo雖然人仔細細，但就表情多多，一時可愛嘟嘴，一時又肉緊O嘴，逗得爸媽非常開心。

▲ Patrick Sir太太於四月誕下兒子。

但是Patrick Sir未有因而忽視太太，他曾於IG向太太深情示愛：「雖然我哋已經做父母，但係喺我心目中，你永遠都係我可愛嘅女朋友仔，對你嘅愛唔會有一絲減退。Will love you and Preemo forever! 」