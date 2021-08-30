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【打針獎賞】廠商會首輪大抽獎今日公布結果　得獎者獨得百萬元信用卡免找數簽帳額【附結果】

社會 13:46 2021/08/30

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廠商會首輪大抽獎今日公布結果，得獎者獨得百萬元信用卡免找數簽帳額。(資料圖片)

廠商會早前推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎，得獎者將獨得港幣100萬元信用卡免找數簽帳額。有關的抽獎今早（30日）於網上進行直播抽獎。

點擊下圖即看得獎者：

    點擊圖片放大
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「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃的首輪抽獎，得獎者將獨得港幣100萬元信用卡免找數簽帳額；終極大抽奬的截止登記期則為9月18日，廠商會將送出5份價值港幣10萬元至100萬元不等的信用卡免找數簽帳額，以及其他1,300多份名貴禮品，參加首輪抽獎的市民於登記時將自動獲發第二輪電子抽奬券，毋須再次登記。

廠商會將送出超過1,300份總值超過港幣620萬元的獎品予已接種兩劑新冠疫苗的市民。當中包括6份免找數簽帳額，價値港幣100,000元至1,000,000元不等；其它精彩禮品還包括Serena 電氣化七人車一部、按摩椅、大量現金購物及餐飮禮券、珠寶首飾、化妝禮品及食品等。

終極大抽獎：
登記期： 2021年8月19日上午9時至2021年9月18日下午6時 
抽獎日： 2021年9月29日

抽奬網頁：www.cmatakeyourshot.com
登記方法：以手機透過抽奬網頁登入「e 健行」系統或直接上https://m.myehealthpass.com登記
抽獎禮品：https://www.cma.org.hk/tc/menu/134?drop=0&tab=0

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩、陳麗娜

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