【育兒心得】放下教養理念與育兒焦慮　父母從言語互動中當子女的鏡

▲ 在親子關係中，父母成為子女的鏡象反映，對子女的自我和情感發展尤其重要。（iStock圖片）

人與人相處和建立關係，真正的作用和最大的價值，其實並不在於擁有一份友誼，或在日常生活中可以互相扶持，而是透過與他人互動，每個人都可以看見或覺察到真實的自己。

我記得曾經有人問，上帝為甚麼要做人？對於信徒來說，聖經提供了他們想要而且滿意的答案。然而，這個答案對於沒有信仰的人更具意義，因為這解釋了自己存在的理由。而我聽過最睿智的答案，是上帝既是全知全能的存有，而且無處不在，假如世上沒有「他者」，上帝便無法看見衪自己。所以上帝做人，並非因為祂愛人類，而是藉着把自己的特質化為人類，祂才能看見自己。

人際關係中的友情和陪伴在世俗生活中固然重要，但世事無常，變幻才是永恒，哪管多牢固的友誼、多真誠的陪伴，人生匆匆數十載，轉眼便成空。當情誼不再、人去茶涼，一段關係的最大意義便是成為了自己的鏡，照出自己最真實的一面。例如，一直以為自己有勇氣和有承擔，但遇上逆境和需要抉擇時，才看到自己的怯懦和退縮。哲學家說，人與動物的分別中最發人深省的是人擅長自欺。自欺欺人、掩耳盜鈴，五十步笑百步，比比皆是。而動物則總能以平常心活在當下，同類之間不存在比較心。有一個說法我頗欣賞：「你」是為了「我」而存在。沒有「你」，哪有「我」？意即如沒有一個「你」來反映出「我」，那我也無從知道自己的模樣了。

在親子關係中，父母成為子女的鏡象反映，對子女的自我和情感發展尤其重要。父母如能放下滿腦子的教導理念和對育兒的焦慮，在言語和互動中真實地反映子女的狀態，例如「我感受到你的憤怒」、「我聽見你心裏的矛盾」或「我看到你在嘗試想辦法」，子女才能從父母的反射中看見自己的情緒和狀態，從而學會接受最真實的自己。

全文刊於《經濟日報》專欄「進化父母」，原題為「當子女的鏡」。

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