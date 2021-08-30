  • 29°C
香港時間 : 2021830日 (週一) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吸血弟弟】父母從小嬌縱放任弟弟成吸血鬼 姐姐變勒索對象：無能力再幫你

育兒經 15:56 2021/08/30

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

她看看來電顯示，臉頰一陣緊繃。她考慮了片刻，還是決定接聽這通電話。起初她是壓低嗓門回應的，怎知愈說愈激動。

「你醒啦，唔好再發夢啦！」

「無呀！我真係無呀！」

「嗰啲錢我要留俾兩個女讀大學㗎！」她的臉頰猛然抽動。「我真係再無能力幫你，你以後唔好再搵我啦！」

放下電話，她的臉孔扭曲，久久未能平復情緒，究竟剛才那人是誰？

家家有本難唸的經，那個令她情緒陷入焦灼的人，是她的親生弟弟。這麼多年來，她們三姊妹合力為弟弟償還的賭債該有數百萬元吧！每次他都實牙實齒答應會改過做人，並不時又會裝作滿腔熱誠般說要搞生意，只欠資金而已。姊姊們共籌的錢過了他的手，當然又會迅速輸清光。兩個姊姊已跟他斷絕關係，就是三家姐最心軟，於是成為他的吸血對象。

同場加映：印裔港生睇劇學廣東話中文奪A　公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧

「唉！都怪阿爸阿媽害咗佢。」她慨歎。

這個家庭的故事，其實並不新鮮。一對傳統夫婦渴求生仔傳宗接代，卻連續生了三個女兒。當第四個孩子是兒子時，夫婦視他如珠如寶，兒子從小嬌縱放任，父母卻甚麼都依他，讀書不成也不打緊，反正家傳財富都夠他過世了。

後來，父母相繼去世，兒子承繼了大部分遺產，但迅速就全被花光了，他轉而找三個姊姊的麻煩，全世界都像欠了他！

全文刊於《經濟日報》，原題為「吸血弟弟」

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【資優教育】考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得
17:53 2021/08/25
【資優教育】考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得
【在家分娩】在家浴缸分娩兒科爸爸臨場接生　醫生媽媽生育奇遇：3子女皆在家分娩
18:14 2021/08/25
【在家分娩】在家浴缸分娩兒科爸爸臨場接生　醫生媽媽生育奇遇：3子女皆在家分娩

你可能感興趣

【資優教育】考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得
17:53 2021/08/25
【資優教育】考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得
【在家分娩】在家浴缸分娩兒科爸爸臨場接生　醫生媽媽生育奇遇：3子女皆在家分娩
18:14 2021/08/25
【在家分娩】在家浴缸分娩兒科爸爸臨場接生　醫生媽媽生育奇遇：3子女皆在家分娩
鄧藹霖 家庭教育 家庭關係

最高瀏覽

【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
14:23 2021/08/29
【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
【開心速遞】佐治親講離開《愛回家》原因　張明偉：希望公司珍惜訓練班藝員同事
13:03 2021/08/29
【開心速遞】佐治親講離開《愛回家》原因　張明偉：希望公司珍惜訓練班藝員同事
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」
16:31 2021/08/29
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」