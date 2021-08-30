【吸血弟弟】父母從小嬌縱放任弟弟成吸血鬼 姐姐變勒索對象：無能力再幫你

她看看來電顯示，臉頰一陣緊繃。她考慮了片刻，還是決定接聽這通電話。起初她是壓低嗓門回應的，怎知愈說愈激動。

「你醒啦，唔好再發夢啦！」

「無呀！我真係無呀！」

「嗰啲錢我要留俾兩個女讀大學㗎！」她的臉頰猛然抽動。「我真係再無能力幫你，你以後唔好再搵我啦！」

放下電話，她的臉孔扭曲，久久未能平復情緒，究竟剛才那人是誰？

家家有本難唸的經，那個令她情緒陷入焦灼的人，是她的親生弟弟。這麼多年來，她們三姊妹合力為弟弟償還的賭債該有數百萬元吧！每次他都實牙實齒答應會改過做人，並不時又會裝作滿腔熱誠般說要搞生意，只欠資金而已。姊姊們共籌的錢過了他的手，當然又會迅速輸清光。兩個姊姊已跟他斷絕關係，就是三家姐最心軟，於是成為他的吸血對象。

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「唉！都怪阿爸阿媽害咗佢。」她慨歎。

這個家庭的故事，其實並不新鮮。一對傳統夫婦渴求生仔傳宗接代，卻連續生了三個女兒。當第四個孩子是兒子時，夫婦視他如珠如寶，兒子從小嬌縱放任，父母卻甚麼都依他，讀書不成也不打緊，反正家傳財富都夠他過世了。

後來，父母相繼去世，兒子承繼了大部分遺產，但迅速就全被花光了，他轉而找三個姊姊的麻煩，全世界都像欠了他！

全文刊於《經濟日報》，原題為「吸血弟弟」