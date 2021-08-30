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【還押候訊】涉自製魚杆爬棚架勾手袋　越籍酷刑聲請漢還押候訊

社會 13:52 2021/08/30

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涉自製魚杆爬棚架勾手袋，越籍酷刑聲請漢還押候訊。（有關片段擷圖）

賊人涉疑以自製魚杆，爬上深水埗一大廈外牆棚架，鈎走單位內1個手袋，偷去近6,000元的財物。警方經調查後，拘捕1名涉案越南籍酷刑聲請者，被控入屋犯法罪，今（30日）早被押解至西九龍裁判法院提堂。案件押後至10月25日再提訊，被告需還押看管。

被告暫時毋須答辯，控方申請押後至9月25日再訊，待警方期間作進一步調查，包括翻看閉路電視片段及調查同區其他案件。被告申請保釋候訊被拒，需還押懲教署看管。

控罪指，無業的被告Nguyen Minh Dung（31歲）於2021年8月22日，在九龍荔枝角道380號東明樓10樓作為侵入者，進入東明樓的建築物後，偷竊1個手袋，內藏1個Agnes. B銀包，1張女子陳寶芬的身份證，現金1,200元港幣，1張HKTV Mall現金卷、1張東亞銀行信用卡、1張滙豐銀行信用卡、1張星展銀行信用卡、1張渣打銀行信用卡、1張東亞銀行提款卡，1張個人八達通及1張長者八達通，總值5,904.6元港幣。

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記者：陳卓欣

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