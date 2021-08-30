【淋鏹候判】已婚女友稱丈夫出軌擬報復　廚師稱基於愛按指示淋鏹水候判

▲ 已婚女友稱丈夫出軌擬報復，廚師稱基於愛按指示淋鏹水候判。（經濟日報資料圖片）

30歲廚師與已婚女同事發展婚外情，女方向情夫聲稱丈夫出軌，並不給予家用，因此萌報復念頭，建議情夫向丈夫淋鏹水，情夫照辦，並根據指示於停車場等候，待其步出電梯後向其面、勁及身體淋潑鏹水，最終導致胸口及左眼受傷，涉案廚師其後自首，警誡下稱基於愛才犯案。今（30日）於高等法院承認意圖造成身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，法官押後判刑以待同案被告進展。

被告陸智勤（現年31歲），任職廚師，承認1項意圖造成身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，控罪指他於2019年11月27日，在將軍澳富寧花園停車場，向張金強淋潑腐蝕性液體，即硫酸，而意圖使張身體受嚴重傷害。

控方指被告曾向警方錄取口供提供協助供，警方其後拘捕涉案相關人士及作起訴。法官因此押後案件至10月4日作提訊或判刑，以候同案被告進展。

案情指，案發晚上9時許，年約50歲事主張金強致電妻子正在回家途中，事主泊車後乘電梯，當他抵達地下樓層時，1名戴頭套持紙杯男子突然潑向他，事主感到頭、面及身體劇痛，遂到鄰近便利店以水清洗，並由途人報警。

事主的左胸口及左眼受傷，最終被送往威爾斯醫院治療，其頭、頸、上肢及上半身共有3%燒傷，同年12月初出院，事主雙眼均受傷，左眼部分視力受影響。

警方於現場檢獲兩隻含硫酸痕跡的紙杯，經調查後發現被告於長沙灣一餐廳工作，案發當晚8時50分下班，閉路電視片段顯示，被告於9時42分於案發停車場出現，10分鐘後逃離現場。

案發後兩天凌晨2時許，被告於親友陪同下到警署自首，他稱受指示而向事主淋潑鏹水，並指有錄音紀錄為證。

被告警誡下稱，他與何美恩於2018年5月在餐廳工作時認識，並知悉對方已婚，但兩人仍發展成情侶關係。被告稱何告知他，丈夫出軌及拒絕付家用，何提及擬報復。

及至案發日下午4時，何致電被告，著他購買通渠水用作淋潑丈夫用，並傳送丈夫相片予他，被告購買通渠水後上班。

至晚上9時，何致電被告「做嘢」，被告遂乘坐的士到富寧花園。何指丈夫有外遇，並告知被告丈夫何時回家，著被告於停車場等候，及教導他如何避開閉路電視。被告稱向事主淋潑通渠水後，乘的士與友人外出，他指沒收過任報，基於對何的愛才犯案。

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記者：林育慧