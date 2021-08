【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 　英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告

一眾MIRROR粉絲為偶像生日應援、或新歌應援向來都相當大手筆兼有氣勢!MIRROR成員陳卓賢(Ian)最近推出最新個人單曲《搞不懂》,歌迷會安排戶外大型廣告牌、巴士站廣告、應援車等等,原來更加有遠在英國的Hellosss為Ian進行新歌應援!

Ian日前於Instagram限時動態轉載英國粉絲的應援活動帖文,從Hellosss的Instagram內可看到有英國火車站內大型電視廣告、倫敦巴士站廣告,又會派發應援物,全力推廣Ian的歌曲。相信一眾身在當地的Hellosss會把握機會「打卡」呢!

MIRROR衝出香港

MIRROR成員早前都已經「衝出香港」,姜濤的新歌《Dear My Friend,》獲日本電台重點推介,而Edan、Anson Lo主演的《大叔的愛》,本月亦已在日本電視台播出,口碑亦十分不俗。

另外,MIRROR繼被韓國《首爾新聞》報道介紹後,後來又成為《紐約時報》專題內容,該報道以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」為題,探討MIRROR於香港掀起熱潮的原因。其中Ian就被形容為親切可愛、親切的書呆子。