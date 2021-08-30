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【父女戀】12歲女生爆與同學爸爸偷嘗禁果　發展父女戀：他是我唯一男友

親子 16:03 2021/08/30

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台灣一名男子與12歲女童發生性關係，被判2年6個月刑期。

台灣台中一名12歲女生戀上同學爸爸，稱對方是她的「唯一男友」，並多次發生性關係。這段「父女戀」被學校老師揭發，雖然男方以台幣30萬元（約8.4萬港元）與女方家人和解，仍被控與未成年人性交罪，被判2年6個月刑期。

稱男方為初戀

綜合台媒報導，從事餐飲業的男子去年結識女兒同班同學，並與對方發展成情侶關係。他明知對方未成年，只得12歲，仍在交往2個月後帶她到時鐘酒店，並在對方同意下發生第一次性行為，及後再發生多次性行為。

為了跟女童聯繫，男子買了一部手機給她，並將手機送到學校警衛室，託警衛轉交女童。班主任得知後詢問女童與男子的關係，女童起初以「不知道、忘記了」來回應，及後才坦承與男子交往，更表示對方是她的「初戀」及「唯一交過的男朋友」。班主任及後通報相關單位及女童家長。

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被判2年6個月刑期

男子起初不承認與女童發生性關係，稱當日帶女童到酒店只為看電視、畫畫及唱K。警方及後調查發現，事發當日女童沒有攜帶任何書本、筆或是繪畫工具，男子過往亦沒有唱K習慣；法庭考慮種種證據之後，認為男子證供不可信。

男子及後承認全部罪行，同意賠償台幣30萬元（約8.4萬港元）與女童家人和解。台灣高等法院台中分院在8月24日作出判決，依與未成年人性交罪，判處2年6個月刑期，案件仍可上訴。

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責任編輯︰王明芳

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