近視加老花免換鏡　一鏡到尾重拾年輕視力

無論你天生擁有童顏，抑或心境有多年青，當在餐廳看餐牌時瞇起眼睛，身邊的人便會發現「哦！你有老花」，即時「出賣」年齡。而大部分人都抗拒戴老花眼鏡，一來平日不戴眼鏡，一戴便很易被人知道你可能有老花，二來不美觀之餘，又欠缺中距離視區，未夠全面。美麗與清晰視力之間很難抉擇？小朋友才要做選擇，今日起選用1-Day ACUVUE® MOIST®多焦點隱形眼鏡，於遠、中、近距離，暗與光的環境，一鏡到尾無須換鏡，雙眼都可以時刻看得清晰，而且不影響日常造型，美麗與功能同時兼得，輕鬆隱藏年齡的秘密。

▲ 近距離視區是指閱讀或看手機；中距離視區是指與人交談、看電腦、日常購物；而遠距離視區則是約6公尺以上的景物。

「老花族」福音 美麗與好視力兼得

很多人對「老花」都有誤解，以為有近視就不會有老花，或是和遠視混淆，事實上隨年齡的增長，很多人大約在40歲後都會開始出現不同程度的老花跡象，如看近物開始模糊，並會不自覺地瞇眼、托起眼鏡、想放大螢光幕的字體及調高亮度。而近年老花更有年輕化的趨勢，30多歲已開始有老花跡象。以往的解決方法都是依靠戴「放大鏡」或漸進眼鏡，現在可選擇戴多焦點隱形眼鏡。多焦點隱形眼鏡和漸進眼鏡的光學原理都可使佩戴者看清遠、中、近距離的事物，可按照生活需要而靈活選擇，例如太陽眼鏡和多焦點隱形眼鏡就是最佳組合。

▲ Lily笑言當初知道自己有老花的時候，第一時間抗拒戴老花眼鏡，幸好有多焦點隱形眼鏡的出現，讓她輕鬆解決老花問題。

近年轉戰保險業的康子妮（Lily）就身同感受，皆因早前發現在近距離閱讀書報雜誌時，字體變得模糊，加上她曾於學生時期在眼鏡店做過兼職，很快便察覺到是老花的徵兆，她說︰「以前常教人戴漸進老花眼鏡，看近物時要向下望，原來實際發生在自己身上是很難接受，因為不想戴老花眼鏡，給人知道『我很老』。」因此多焦點隱形眼鏡的出現，能滿足用家的「花心」需要，一鏡做到改善視力同時隱藏雙眼年齡，成為「老花族」的福音。

▲ Lily轉用1-Day ACUVUE® MOIST®多焦點隱形眼鏡後，不但重拾好視力，同時輕鬆助她隱藏年齡的秘密。

智能設計全方位護眼

Lily推介的1-Day ACUVUE® MOIST®多焦點隱形眼鏡採用親和物料，能與天然淚水蛋白融合，實證顯示有效減低發炎反應和不適¹。其專利INTUISIGHTTM智能設計，是市面上唯一同時考慮遠近視度數和年齡參數，使視覺效果更出眾，時刻保持清晰視力。

加上1-Day ACUVUE® MOIST®多焦點隱形眼鏡具有防UV功能²，全方位保護雙眼，最適合如Lily這類對陽光較敏感的用家佩戴，而且還可配合太陽眼鏡使用，達至雙重保護，提升造型同時延緩老化。

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1. JJVC Data on File 2009. Data on File (116) 2011.

2. 有助於抵禦有害紫外線對角膜和眼睛的輻射。警告：具有吸收紫外線功能的隱形眼鏡不能完全替代具有吸收紫外線功能的護目鏡或太陽鏡。

（資料由客戶提供）