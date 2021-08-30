【香港小姐】陸詩韻生活富貴駕跑車代步　狂晒名牌手袋解釋炫富原因

▲ 女強人陸詩韻周身名牌。

現年40歲的前港姐亞軍陸詩韻，雖然在幕前演出不多，但轉營從商的她，隨著生意規模愈大，近年生活亦愈見富貴。陸詩韻在社交平台不算高調，但近期不斷展示全屋名牌手袋，就被指炫耀富貴生活。

陸詩韻是2005年「香港小姐」亞軍，同屆冠軍則為葉翠翠，季軍是林莉。陸詩韻當選後成為藝人，但拍劇作品不算多，近年轉營商界，先後推出自家護膚品牌，又投資餐廳，生意頗多元化。

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陸詩韻早前在IG展示大量名量手袋，全是價值不菲，有傳媒揭開她的富貴生活，指她除有不少貴價包包，平日也以名貴跑車代步，生活奢華。

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陸詩韻早前便在IG解釋為何擁有這麼多手袋，她稱之前展示的是大半年前舊相，原因是去年底曾募集善長人翁捐出手袋作拍賣，當時她任拍賣主持，並拍了這張照片宣傳。

她亦強調被指晒富貴生活，是抹煞了一起出力的籌委會成員，而該些善款亦已捐到「復康力量」幫助有需要的人。

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陸詩韻曾不只一次被指生活富泰，較早時自家護膚品牌工作室開張時，便被指曾豪擲過百萬裝修費，而工作室是其爸爸旗下物業，她亦有信心3年後可以上市。

情路不順

現時單身的陸詩韻，感情路不算順暢，08年曽被傳跟「油王」朱明拍拖行街，2013年又傳跟大馬富商吳銘偉同赴汶萊，後來她指對方為其男友，惜二人未能走在一起。男方後來有傳生意失利而申請破產。

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陸詩韻曾被指以月租8萬，入住西貢匡湖居獨立屋，雖然她鮮有展示豪宅照，但也不乏她跟富貴朋友的日常照，作為女強人的她，過著甚優質生活。