【職場健康】老闆稱關注員工健康推新政策　午飯後做15分鐘健身操開會要「罰企」

▲ 老闆稱關注員工健康推新政策，午飯後做15分鐘健身操開會要「罰企」。

不少香港人生活忙碌，缺乏運動習慣。早前有打工仔在網上討論區發文，指老闆發電郵表示，為關注員工健康，建議同事在午飯後要一起做15分鐘健身操，日後開會亦要全程站著，令他大呼無奈，「到底有一個注重員工健康，但係又做到有少少極端嘅老細係咪一件好事？」

該名打工仔早前在「香港討論區」發文，指老闆向員工發出電郵，稱為注重員工健康，決定由8月20日開始，員工在午飯時間後要做15分鐘健身操，更附上一條YouTube影片，希望大家在家中預先練習。另外，又指同事平時久坐工作，日後開會要「企喺度開」。

事主表示，心想同事上班衣著較為正式，「男同事著住裇衫，女同事又著裙」，難以做健身操，沒想到老闆表示，如無需見客的同事，可以穿輕便的裝束上班，方便大家活動。面對如此「貼心」的老闆，令事主亦不禁在貼文寫道：

到底有一個注重員工健康，但係又做到有少少極端嘅老細係咪一件好事…

帖文一出，引起不少網民熱烈討論，有人贊同老闆的建議，「注重員工健康而付諸行動係好事」，但亦有人認為飯後做運動影響腸胃消化，「吃完飯運動不利健康，要搵人提醒老闆」。點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣