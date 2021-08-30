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【5000元消費券】民主黨倡惠及學童　容許長者領取現金

政治 15:48 2021/08/30

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

民主黨倡消費券加碼5000元。

首期消費券派發近一個月，民主黨指，有市民反映金額太少，建議加碼多5,000元，並將合資格人士擴至本港學童，以減輕低收入家庭的經濟負擔，又促政府允許老人可改為領取現金。

民主黨今召集記者會，經濟及工商政策發言人陳堡明稱，現時經濟低迷，不少低收入人士以消費券買餸及幫補交通所需，「慳得一蚊得一蚊」，希望政府體恤民情，額外派發5,000元。

青年政策副發言人曾自鳴引述消委會早前調查指，中學課本加幅最高逾5%，平均亦達2.4%，單是購買課本，平均都要超過4000元，加上臨近開學，許多低收入家庭正苦惱為子女添置校服等開學用品，動輒數千元，認為政府應將消費券計劃惠及學童。

現時有691.2萬人申請消費券，尚有29萬人未提交申請，民主黨認為，若有關人士不領取，政府亦應將預留款項，派發予有需要人士。另外，民主黨又指，有不少長者反映不懂得如何以電子方式領取消費券，建議政府容許長者可領取現金。

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責任編輯︰林曉君

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