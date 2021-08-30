【思家大戰】朱凱婷孖老公贏走五萬元　民選李思捷十大乞人憎原因

▲ 朱凱婷首集贏得獎金。

李思捷主持及監製全新遊戲節目《思家大戰》昨晚（29日）首播，首集嘉賓有林盛斌（Bob）及朱凱婷，二人帶同家人及朋友亮相節目！首集內容播出後引發網民熱議，不少人認為由頭帶到尾的Bob，最後因為「西隧」一役「衰得唔抵」。

節目源自有45年歷史的趣味民調遊戲節目《Family Feud》正式授權製作的香港版，每集根據100人隨機做出的民意調查答案趣味性濃，首個焦點問題絕對是「講出一個李思捷最乞人憎地方」。

▲ 大玩李思捷乞人憎問題。

為營造氣氛，李思捷發問該條問題時多番做出反眼、無奈等表情，搞笑謂：「求吓你呢個回合快啲玩完」，又笑指要向節目編審算帳！

同場加映：七仙羽訪問

結果回答者中以朱凱婷及林盛斌最大膽，前者直指思捷「衰鹹濕」、後者則一輪嘴指控思捷串，獲得全場熱烈歡呼。最終思捷乞人憎排行榜答案依次為：「樣衰/自以為靚仔、唔睬人/目中無人、鹹濕/猥瑣/淫賤/撩女/下流/花心、懶好笑、成日爆粗/刻薄/鬧人、淨係識抄橋、自以為好紅。」

▲ 阿Bob屢次答錯。

節目其他問題同樣吸引大批網民討論，例如「即食麵配搭甚麼最好味？」及「講出一樣Size愈細愈冇用嘅嘢」等。Bob回答「Size」問題時大拋金句：「一個人最緊要有勇氣，所以個膽愈細愈冇用」，獲網民大讚絕核；其中不止一人跪求出名腦筋急轉彎的農夫參與錄影，直指可增加節目觀看性！

另有網民指出節目好看原因是夠晒「估你唔到」，原本一直遙遙領先的Bob，最終因為四叔緊張，答錯「西隧」為「香港最經常使用嘅過海隧道」衰收尾，引發網民洗版式嗌唔抵。

經過一輪出人意表的民調答案競猜後，最終朱凱婷與老公殺入最終環節「終極開口中」，並成功贏走五萬元獎金獎品，全場因而勁興奮，朱凱婷更開心至飛撲吻賀老公！

▲ 首集送出五萬元獎金。

TVB昨晚在官方臉書增設《思家觀眾大戰》有獎問答遊戲，由即日開始至9月1日（星期三）中午12點，觀眾只需按入官方提供的遊戲連結，答中「問咗100位TVB台前幕後同事，講一個TVB成日萬歲嘅藝員」的第一名民調答案，就有機會贏取HK$1000 Big Big Shop電子優惠碼，得獎名額共有五個。

