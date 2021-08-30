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【發展生物科技】智庫提短中長建議　引龍頭企業落戶及支持初創成獨角獸企業

話題 15:54 2021/08/30

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團結香港基金發表研究報告，提出多項短、中、長期建議，包括吸引龍頭企業落戶、支持初創成為獨角獸企業、成立跨校跨學科研究組織等，利用河套區港深科技園完善科研生態，發展生物科技產業。(林宇翔攝)

香港在醫學研究方面一直位於世界前列，大學的上游科研實力也獲世界認可，但中下游的產業鏈仍有待發展。

國家「十四五」規劃選定生物科技為戰略性新興產業，同時也是大灣區四大新支柱產業之一。團結香港基金發表研究報告，提出多項短、中、長期建議，包括吸引龍頭企業落戶、支持初創成為獨角獸企業、成立跨校跨學科研究組織等，利用河套區港深科技園完善科研生態，發展生物科技產業。

團結香港基金助理研究總監水志偉表示，新冠肺炎疫情中本港積極運用科研抗疫，除港大正在研發噴鼻式疫苗，不少檢測技術都是初創的研發成果，顯示本港具有生物科技發展潛力，惟當中亦反映產業鏈中的問題。

團結香港基金高級副總裁黃元山指，香港與大灣區要達到國際創科中心的定位，除本港自己在科學上有創新，亦要借大灣區將成果落地為創科產業，而河套區是重要的政策突破點。

該智庫提出多項建議，如在完善生物科技研發的流程範疇，應建立符合監管標準的大型動物實驗室及生科產品的生產線；銜接兩地體制方面，內地當局亦應完善生物樣本過境制度，供合資格的機構在河套區使用等。

為培育生物科技產業生態圈，智庫亦整合了短中長期建議，發展「錨機構」。水志偉指，新加坡早在2003年就以生物科技為目標吸引企業，全球10大藥廠中有8間都落戶當地，更提供5至15年免稅，科研開支又有250%稅務扣減，而澳洲也有約4成的研發開支退稅；租金方面香港科學園較新加坡啟奧城高出近5成，更是澳洲的逾5倍，因此短期本港應該推出更多稅務和租金優惠，才能夠吸引龍頭落戶。

至於中期，水志偉指本港投放的創科資金多位於上游的基礎研究，惟生科產品化需要更長的研發周期及更多的資金，企業的「死亡之谷」特別深和長，故建議港府及內地政府可合作提供資金，成就生科初創獨角獸誕生。

智庫又指，本港現有的院校因爭奪研究資金，主要都是自行進行研究，甚少有跨校、跨學科的大型研究，故建議由港府牽頭成立大型生物科技研究機構，獨立於大學營運，並能夠為研究員創造機會階梯，吸引更多人才投身科研。黃元山形容「森林中要有大樹，小草才會長出來」，建立生態才有良性循環，令創科得以多元發展。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

本報記者：徐紹軒

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