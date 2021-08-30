【公開大學】逾千名公大學生頒奬助學金涉逾1300萬元　創歷年之冠

▲ 逾千名公大學生今年度頒奬助學金涉逾1300萬元，創歷年之冠。（經濟日報資料圖片）

公開大學上周五(27日)已舉行20/21年度奬助學金頒授典禮，有1,311名學生獲頒發逾1,300萬元奬、助學金，受惠學生人數及金額均為歷年之冠；當中有590名學生獲頒獎學金，以嘉許他們在學術及其他範疇的成就，餘下721名學生獲發助學金，以紓緩財政壓力。

校方指，本年度受惠學生人數及金額均為歷年之冠，反映社會各界對公大及其學生的支持，同時亦證明公大於疫情下為學生提供充分的支援。公大校董會主席黃奕鑑稱，數字之高足以證明大學的教育理念和同學的努力得到愈來愈多人的認同。

公大校長林群聲勉勵得獎學生繼續努力，又寄語學生抓緊時光，時常保持正面及積極的態度裝備自己，將來發揮所長回饋社會，以此作為對贊助人的報答。

另外，本年度共有663名公大學生獲政府「自資專上奬學金計劃」頒發多個獎學金，合共超過1,200萬港元，展現公大學生無論在學術、課外活動以至個人發展方面均有傑出的表現，亦反映政府對自資院校努力及成就的肯定 。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡