【發展生物科技】智庫透露港大研新冠噴鼻式疫苗　欲在港設廠惟未獲港府回應

▲ 團結香港基金助理研究總監水志偉表示，港大團隊曾向港府提出設廠生產但未獲回應，令團隊要跨境尋求內地廠房生產以作試驗，推遲進度。(林宇翔攝)

新冠肺炎疫情爆發至今，本港有不少機構都嘗試運用科研抗疫，由口罩、抗毒技術、檢測到疫苗都有人參與研發。不過，團結香港基金的研究報告指，本港在疫情中展示生物科技發展潛力的同時，也揭示了配套不足、難以吸引龍頭企業落戶的難題。

團結香港基金助理研究總監水志偉表示，政府現時正在資助49項針對新冠肺炎的醫學研究，包括港大噴鼻式疫苗。可是，他指港大疫苗於去年3月獲資金進行臨床前研究，卻相隔一年、今年3月才能夠進行臨床試驗，現時正進行第二期臨床試驗，而該疫苗在內地已正進行第三期試驗。

他指，港大團隊曾向港府提出設廠生產但未獲回應，令團隊要跨境尋求內地廠房生產以作試驗，推遲進度；而在本港審批臨床試驗的進度緩慢，更需政務司司長推動才能成事，反映本港在配套上缺乏規劃、基建不足，程序亦太慢。

此外，他又指香港未有趁疫情強化大學間的合作，如世衞批准緊急使用的11款疫苗中，至少5款是合作研究的成果，包括牛津——阿斯利康；本港也錯失了龍頭企業落戶的機會，如BioNTech選擇在未來2年於新加坡設區域研發中心及廠房，賽諾菲亦選擇落腳新加坡設廠，而莫德納就正探討在日本設廠。

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本報記者：徐紹軒