【開心大綜藝】江嘉敏被促請返回堆填區　何廣沛擺緋聞女友上枱：我最鍾意朱朱

▲ 江嘉敏十分投入玩遊戲。

《開心大綜藝之暑假玩到盡》在昨晚（8月29日）播出第2集，這集嘉賓加入《七公主》的江嘉敏、陳曉華，還有《食腦喪B》的朱智賢、何廣沛及方紹聰（奶仔），惡鬥元老級成員黃美棋、游嘉欣、林秀怡、郭子豪、周志康、楊潮凱及翟威廉。

第1集游嘉欣因玩乜都衰，因而被封游嘉Kick，今集她幸運地遇上「救星」接棒；在分組時已多番遭嫌棄兼被指「醜一」的江嘉敏，由於不諳水性、畏高兼回答問題時腦袋多次放空，被多番圍插「垃圾」兼遭促請返回堆填區，榮升新一集老鼠屎。

▲ 元老級成員之一的黃美棋。

力爭陳曉華入組

男子組則以上集不小心觸碰到女神蔚雨芯而成箭靶的翟威廉繼續維持差人緣，威廉除在分組時遭隊長楊潮凱用作「趕客」外，玩遊戲時亦同樣出現反應慢半拍情況，故多番遭群起「斥責」。

不過網民對翟威廉做箭靶似乎相當受落，留言讚他夠晒過癮，並大讚節目開心又好玩。

至於港姐冠軍陳曉華被兩邊隊長力爭，楊潮凱為贏竟出口術謂：「聽講你同何廣沛有啲嘢，為咗避嫌，我建議你嚟我嗰組！」

▲ 何廣沛成功冧掂曉華加入組。

何廣沛表白最愛朱朱

何廣沛聞言竟表示：「真嘢唔好攞出嚟講喎！」即惹來全場起哄，之後何繼續「自製緋聞」指願意替曉華按摩頸部。

但何廣沛其實並沒「放下」女友朱晨麗，氹朱智賢入組時拋出：「你知我最鍾意朱朱」愛的宣言，隨即再惹起哄。

在首回合埋身肉搏戰「鬥快入鏡拍一拍」中，曉華與智賢均相當「狼死」，二人不斷將敵方推落水，與因忌水而龜速爬行兼落後的江嘉敏相映成趣。

齊變花臉貓

在第二回合「邊個夠我吹」，表面上是爭奪勝負關鍵Bob Coin，但實質卻似是設計出來整蠱嘉賓的遊戲，曉華、美棋BB、郭子豪及江嘉敏先後抽中要進食「苦瓜汁」、「Wasabi餅乾」、「辣汁」及紅辣椒，結果眾人吃到「咿嘩鬼叫」，更有人一度嘔吐，情況混亂。

到第三及第四回合的「一條心問題」和「青蛙劍擊戰」，雖然玩法簡單，但嘉賓們卻繼續不好過，眾人無論勝負均要受盡「麵粉」及「顏料」酷刑，怪不得成班變了花臉貓。

首集因老鼠屎「拖累」成了輸家的楊潮凱，今集撇甩游嘉Kick後大比數勝出，反觀在分組時係威係勢的何廣沛卻落得負分收場，被眾人「唾罵」。

今集的終極大懲罰則相對仁慈，輸家需回答「絕核IQ題」定生死，答錯的懲罰只是被推落水，相比首集大熱天時吃麻辣火鍋可謂小兒科。