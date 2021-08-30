【減肥大作戰】張敬軒實行16/8斷食法修身　一個月重拾下顎線改善炎症水腫

▲ 張敬軒透實行16/8斷食法一個月後，展示修身成果。

張敬軒（軒仔）活躍社交網絡，不時會在網上分享日常趣事，而最近軒仔就大方展示了減肥成果，透露自己實行16/8斷食法後，人變得精神起來，下顎線更重新回歸。除了軒仔之外，圈中不少男星如森美、姜濤、古天樂等也曾用過斷食法Keep Fit，究竟實行斷食法有何注意事項？又是否人人都適合用斷食法減肥？TOPick為大家整合醫生及營養師建議，想瘦身一族不妨留意。

軒仔最近在IG分享了一系列相片，透露自己用16/8斷食法一個月以來：「有返個下顎線，個人又精精神神」：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其實軒仔較早前曾表示自己已戒口，除了限制進食時間在8小時內，更會注意卡路里、蛋白質、麩質及糖分攝入量，令身體的各種小炎症、鼻敏感、關節痛及水腫有了很明顯的改善。而他亦建議大家可上網找相關資訊，在諮詢過醫生意見後，如果適合也可嘗試一下。

斷食法近年愈來愈流行，男神古天樂（古仔）早前也表示已斷食10多年，每日只食一餐，只安排黃昏6時進食，而每逢初一、十五就會茹素。

古仔引醫生的話指：「醫生表示人要減少身體負荷，食太多是不好，應該保持少少肚餓感，身體才可燃燒脂肪，幫助調節機能。」不過他亦不忙提醒，斷食法不是人人適合，採用前應先徵詢醫生意見。

點擊睇更多使用斷食減肥的男星：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

「16/8斷食法」即是限制一日24小時內8小時進食，其餘16小時空腹，停止進食任何食物，除了水份和一些維他命。

營養師李棋華Rosanne Lee曾表示，這種方法對於不吃早餐的人較易實行，但習慣食早餐的人，假如7點食早餐，最後一餐就要在5點完成，執行上比較困難。而且比較難捱肚餓，有機會維持一段短時間後食得更多，很難維持長時間。

3類人士不宜用斷食法減肥

Rosanne引述有研究曾指出，短期斷食會有好處，包括增加細胞修復、改善血糖以及消脂減肥。但她就提醒，有3類人士不宜採用斷食法：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

斷食減肥成果顯著，但要持續而不反彈，卻有兩件事需特別關注。放射科專科岑承輝醫生提醒，如成功減重後，可改為晚上輕食；另一樣要注意的是，減磅後肌肉也會有所流失，所以需要做負重運動，以保持線條健美。

同場加映：16/8斷食 vs 生酮飲食 vs 素食減肥

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：七仙羽人氣急升不怕行家眼紅 七師傅：妒忌別人不如做好自己

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣