【幼童眼癌】港大研發新技術治療視網膜母細胞瘤　毋需經玻璃體用藥減病童痛楚

▲ 是次研究由港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授汪衛平博士（前排左二）及團隊領導。（照片由港大醫學院提供）

視網膜母細胞瘤屬嬰兒及兒童常見原發性眼部惡性腫瘤，平均每年錄少於10宗新症個案，病童往往需承受痛楚，透過侵入式途徑用藥；港大醫學院聯同上海復旦大學研發，利用靜脈注射光響應納米藥物，以光照觸發眼內藥物釋放，令藥物可於眼內結集，同時抑制腫瘤的生長。團隊並已就成果申請專利合作條約（PCT）專利。

本港2014年至2018年間共錄得16宗視網膜母細胞瘤新症個案，多涉不足5歲的幼童，現時臨床治療視網膜母細胞瘤需侵入式途徑，即經玻璃體內給藥，常常為病人帶來痛楚，且可能導致眼出血、眼內炎、視網膜脫落等副作用。

港大醫學院藥理及藥劑系聯同上海復旦大學基礎醫學院研究，設計簡單且可被光分解的三枝狀小分子，可與疏水性藥物於水溶液中自發組裝形成納米顆粒，並能在綠光照射下分解及釋放藥物。

團隊利用患有原位視網膜母細胞瘤的小鼠作實驗，發現透露靜脈注射光響應納米藥物後，用光照觸發眼內藥物釋放，可使藥物在眼內結集並抑制腫瘤的生長，且未見毒副作用。

研究解釋，是次發現主要基於疏水性藥物在視網膜血管中釋放後，能夠滲入腫瘤組織的特性，克服納米載體於藥物遞送過程中所遭遇的血液—視網膜屏障，為視網膜母細胞瘤治療提供安全有效的新方法。這項新技術也有助進一步發展精準藥物遞送，以便日後用於治療其他眼部疾病。

是次研究成果已刊於《先進科學》（Advanced Science）發表，並已申請專利合作條約（PCT）專利。

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責任編輯：陳正怡