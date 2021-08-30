【MIRROR成員】楊樂文揭《虎道門》MV秘密　AK黑面甘被花姐罰$500

▲ Anson Kong和Lokman合作跳舞新歌。

人氣男團MIRROR的正副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）近日合作推出新歌《虎道門》，二人早前便到了JOOX吹水台向一眾鏡粉分享新歌的創作概念和MV拍攝趣事。

Lokman談到與AK的合作時，形容二人的內心都有一股容易爆發的小宇宙，但礙於在MIRROR內擔任正、副隊長的角色，平日要好好忍耐著。這次終於有機會合作，當然要盡全力展現自己，並藉著新歌引領觀眾到「虎道門」，感受他們對舞台的熱情。

▲ AK和楊樂文親解新歌秘密。

二人在新歌MV中，傾力地演活日本暴走族的風采，不少觀眾大讚他們「型到核爆」，當中不少粉絲關心為何AK在MV中未有半裸騷肌肉？AK解釋，因為他在MV的角色是一名維修技工，故決定穿回上衣，以免聽眾在欣賞MV時將他的角色與Lokman混淆。兩人當晚不斷大讚對方在MV的表現十分有型， AK更謂：「型嘅定義咪Lokman囉 ！」實行互笠高帽。

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JOOX吹水台小編亦特別要求Lokman和AK用普通話回答問題。當問及二人對「型」的定義時，Lokman用一口充滿港式口音的普通話，表示MJ（Michael Jackson）是他心目中「型」的icon，其港式普通話惹來AK在旁發笑，更有觀眾留言問有沒有字幕提供，場面十分搞笑。

▲ 二人為網友跳新舞步。

另外AK亦重提因黑面被花姐罰500元事件，自詡自己在這件事上講得出做得到，很有型。

而被問到二人在上台表演前的小習慣，Lokman就自爆會「拍吓自己個身，拍吓膊頭、大脾、胸肌、腹肌，刺激吓等個人醒啲」；AK則表示自己會向隊友說：「唔好咁緊張，good show ！」並與隊友擊掌擁抱，互傳力量。