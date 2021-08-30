【凍飲傷身】陳錦鴻為健康戒凍飲27年　醫生拆解凍飲致氣管差迷思

▲ 陳錦鴻為健康戒凍飲27年。

夏日炎炎，香港的天氣悶熱令不少人想喝杯凍飲透心涼一下，但常聽說凍飲或食雪糕會導致氣管收縮，甚至引發氣喘。現年54歲的陳錦鴻曾為要照顧患自閉症兒子一度息影，近年復出時依然樣貌多年來轉變不大，被指「keep得好」，他接受傳媒訪問時自言已戒凍飲27年，因認為喝凍飲會傷害身體。

究竟凍飲是否真的很傷身？TOPick分別從中西醫角度剖析凍飲對身體的影響。

腸胃科醫生：可引致部分病人心跳減慢

腸胃科醫生吳昊指，一般人喝凍飲並不會影響身體，包括與腸胃消化問題、女士經痛都無關。不過如部分病人本身有心跳過慢或易暈眩的問題，就不宜喝凍飲：

因為喝下凍飲會刺激喉嚨、食道的迷走神經，引致減慢心跳、暈眩。

另外，如本身有咳嗽，喝凍飲都可能會刺激喉嚨令咳嗽更嚴重。

氣管有問題飲凍飲或致咳嗽

兒科醫生陳木榮在《健康多1點》節目中，指收到一個媽媽的來信，近幾年與丈夫為孩子飲凍飲食雪糕引致氣管變差的問題爭論不休。媽媽問及陳醫生，「飲凍飲食雪糕對氣管不好嗎？」陳醫生表示，事實因由應該是調轉過來。

孩子的氣管本來沒有問題，飲凍飲或吃雪糕的影響不會太多。但如果孩子本來氣管不好，飲凍飲或吃雪糕的確會造成影響。

陳醫生指，據外國研究顯示，若身體及氣管健康的人，有4%人會因飲凍飲或吃雪糕會咳嗽。而氣管有問題的人例如氣喘，則有47%的人會因飲凍飲或吃雪糕咳嗽。

醫生：含久一點才吞

陳醫生提醒父母，倘若孩子的氣管健康，天氣熱偶爾可以讓他們飲凍飲或吃雪糕，可注意︰

提醒他們含在嘴裡久一點才吞嚥，其實對氣管沒有太大影響。

反而，如孩子的氣管有問題，應經由醫生的評估及控制後，只能間中讓他們飲凍飲或吃雪糕，切忌常吃凍品。

中醫：可加重鼻敏感、致大肚腩

康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸表示，從中醫角度出發，平和及虛寒體質者不宜多喝凍飲，他解釋凍飲當中的幾大弊病：

1. 加重敏感症狀，如鼻敏感、感冒、哮喘，及皮膚敏感

中醫稱脾胃功用為「運化水濕」，中醫角度會影響脾胃功能。

2. 影響小朋友發育

經常飲冰品的小朋友會精神疲乏、乏力，更可令發育速度比一般慢。再者，嚴重者更因影響脾胃，致記憶力衰退、營養不良。

3. 生大肚腩

中醫稱為「聚濕成痰」，故常飲凍飲會令造成痰濕。「痰濕」人士容易感到疲倦乏力，中醫角度來說就是容易變胖，脂肪容易積聚在腹間形成中央肥胖。另外，有關人士也會口苦﹑多汗且黏﹑多油脂粒，嚴重者會感到胸悶﹑多痰﹑鼻水倒流。

4. 較易頭暈

古醫師指，部分氣血不足或氣血凝滯者喝凍飲可致頭暈、手腳冰冷。

古醫師提醒，除了體質因素，市民不宜空肚喝凍飲，因它會影響脾胃，導致功能轉差、消化不良、偏食及食慾不振等問題。另外，女士月經來潮時也不宜喝凍飲。

他補充，也不是所有人士都不宜喝凍飲，比如經常感熱氣、胃熱人士，凍飲有滋陰、瀉火及解毒作用。古代就有名為「夏冰」的飲品，以冰粒、沙冰等製成，有消暑之效，避免在酷熱天氣下中暑。不過，對於平和、虛寒體質及抵抗力弱者則不宜多喝凍飲。

最新影片推介：印裔港生睇劇學廣東話中文奪A 公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧

責任編輯：羅嘉欣