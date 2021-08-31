【勇於追夢】前公關赴加拿大學廚追夢遇封城甚拮据　打兩份兼職半工讀終當上甜品店主廚

▲ 毅然離開工作了8年的公關行業，還隻身由香港飛到加拿大溫哥華修讀廚藝課程的Stephanie，一抵埗即遇封城，究竟她如何應對疫境？

為追逐夢想，毅然離開工作了8年的公關行業，還隻身由香港飛到加拿大溫哥華修讀廚藝課程，聽落已經不容易，一到埗還要遇上突如其來的封城，令課程不斷延期，令Stephanie足足宅「家」半年一等再等。兩個月前終於成功通過所有考試還獲聘為一法國高級餐廳的甜品店主廚，Stephanie表示這條路絕對難行，卻是一生無悔。

▲ 今年4月Stephanie在畢業試取得了滿分的佳績。（受訪者提供）

曾當上多個國際著名美容品牌公關的Stephanie，從小就有個廚師夢，並希望能夠到海外深造，但經過深思熟慮，最終她還是決定繼續留港升讀大學，畢業後就找了一份穩定的職業當個OL，然而，她並沒有忘記自己的初衷，於是開始在公餘時候自製甜品送予親友品嘗，想不到獲得不少讚賞，更有朋友特別請她製作蛋糕用來慶祝生日或節慶，後來訂單愈來愈多。2012年，Stephanie便開設了網上烘焙店Amico，正式以個人興趣賺取外快。

我做公關經常要籌備活動，由構思到落手準備到舉行，全部由零開始衍生出來，跟整嘢食很相似。我自己其實不是個愛吃的人，但見到別人開心，就是我下廚的動力，我從來不視當廚師為夢想，因為夢想太虛無縹緲，卻是我的目標，於是我就朝著目標去走。

成立網店決意轉營

網店成立的時候，Stephanie還沒有受過正統的廚藝訓練，幸好她從中學開始就愛鑽研食材，不斷看書，因此她對於不同食材的特性及配搭都頗有心得，她認為這些知識都很重要，而且要慢慢儲回來。而她所做的蛋糕從不用糖皮來造型，以降低甜膩度，但卻滿有創意，一般都是客人告訴她蛋糕主人翁的身份或喜好，就讓她自由發揮，而客人在收到蛋糕時驚喜的神情，都帶給她相當的滿足感。當Amico的生意上了軌道，Stephanie決定辭掉公關的工作，全職投入烘焙生意。

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到埗加國即遇上封城

2019年，Stephanie希望進一步提升自己的廚藝技巧，於是報讀了一個溫哥華的廚師課程，原先於2020年3月開課，誰知忽然爆發的肺炎疫症，令一切事情不似預期。Stephanie一到埗就遇上封城，令課程不斷延期，她也只能留在公寓苦等，但看著自己帶去的使費愈來愈少，難免有氣餒的時候︰

在加拿大人生路不熟，lockdown令我很沮喪，記得第一天lockdown就是我的生日，當天我的活動就是四出撲廁紙。課程不知何時開課，但我花了18萬港元報讀課程，拿去的零用錢又愈來愈少，租金、交通費、上網費用，統統都貴，我到底應否放棄然後回港找工作呢？我當時感到很無助，情緒很低落。

不過Stephanie很快便收拾心情，她開始每天在家練習做麵包，最終成功製出自家的酸種麵包，然後到不同的餐廳及麵包店叩門，幸而找到低級烘焙師一職，算是幫補了日常開支，但卻吃盡苦頭︰

除了每天要做3、40個麵團，還有大量搬搬抬抬的工作，由於我拿的是實習簽證，因此大多僱主只願意給我最低工資，於是我同一時間做兩份part-time，體力嚴重透支，更試過弄傷了背脊，那段時間真的很辛苦，但我見識到不同的廚房，得到很多實戰經驗。

自創甜品獲客人賞識

課程終在lockdown半年後開學，Stephanie繼續一面兼職一面進修，並做過多份工作，而因此而獲得的工作經驗，反而對她的學習非常有幫助，課堂上所教授的知識不少她都已經在工作時學到了，難怪Stephanie剛在今年4月的畢業試就取得了滿分的佳績。雖然如此，但她還未能正式畢業，因為尚要完成100小時的實習。

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現在Stephanie在當地一法國高級餐廳當甜店主廚，餐廳每項甜品都由她設計，她高興表示創作性非常大，尤其設計Afternoon tea的甜點就最好玩，且有很大發揮空間，最難忘是遇過一對上了年紀的夫婦︰

有一晚餐廳經理說有客人想見我，我當下第一個反應很驚，以為客人食物敏感，因為在加拿大這情況很普遍，單是堅果就可誘發10種不同的敏感，而餐廳在此方面定立了很多規範要廚師注意。但當客人見到我時卻不停說多謝，原來他們一直在尋找最好吃的朱古力慕絲，表示很喜歡我當晚為他們做的朱古力慕絲甜品，因此特別向我道謝。最後他們的帳單大約90元加幣，卻額外付了40元貼士呢！

以甜品為他人帶來歡樂

即將畢業的Stephanie表示無意留在溫哥華發展，她一心要回港，全是抱著回饋心態︰

香港是我的家，我絕不會放棄，近年香港環境令人憂慮，我希望能盡能力為這地方做一點事，想別人吃到我的食物會開心，我喜歡入廚都是因為愛跟他人分享歡樂。

她更表示開創網上烘焙店Amico認識了不少好的客人，即使現在自己身在加國，他們仍然繼續支持。有客人特意越洋向她訂蛋糕，送給移居溫哥人的家人，因此Stephanie對於選擇當廚師這條路絕無後悔，正是這些客人、家人及朋友的支持，令她勇於向著目標進發。

記者︰梁靜詩