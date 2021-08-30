【非法禁錮】Youtuber涉九龍城非法禁錮孌童男　孌童男涉藏有兒童色情物品同被捕

▲ (網上片段)

警方拘捕2名男子涉嫌非法禁錮及1名男子涉嫌藏有兒童色情物品，據了解，事件涉及YouTuber「Rock哥」的一段「捉戀(孌)童色魔」的影片。

九龍城警區重案組第一隊主管黃昭婷表示，警方上周分別拘捕3名23至25歲的男子，其中2人涉嫌於本年7月在九龍城區非法禁錮一名男子，並指控他曾經透過社交平台向未成年男童索取不雅照片並誘使他人作出猥褻作為，期間要求孌童漢跪下並搶去其手機，在未經同意下，強行檢閱手機及大聲朗讀內容，其後更要求交出家人資料。

黃昭婷稱，警方留意到網上一段影片，經調查鎖定片中人士身份，並於作出拘捕，檢獲涉嫌「藏有兒童色情物品」被捕男子的手機，發現內藏逾100段兒童色情影片，及超過50張兒童色情照片。

▲ 九龍城警區重案組第一隊主管黃昭婷。(黃傑偉攝)

黃昭婷指，片段中有人以威嚇性言語令疑犯受驚，有機會構成非法禁錮，呼籲市民見義勇為是好事，但當懷疑罪案發生，應立即通知警方，不應以不法手段甚至私刑達到目的。

Rock哥在影片中稱，接獲一名13歲男觀眾求助，指被可疑男子傳來下體照片及性騷擾，Rock哥於是假扮觀眾相約可疑男子在九龍城見面，並與同伴包圍一名自稱23歲青年。

片段可見，Rock哥等人多次大聲質問青年，又命令青年在行人路上跪下，青年事後叩頭致歉，並承認曾與5名男性有聯繫，更曾向一名男童支付100元費用。有關影片近日在網上廣泛流傳，YouTube觀看次數高達40萬次。

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記者：黃傑偉、蘇文軒