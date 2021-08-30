【大灣區醫療】內地7公立醫療明起招聘10名港中醫師　受聘後可獲內地「五險」保障

▲ 粵港澳三地和廣東省有關部門以及中醫醫療機構，今就大灣區內定城市公立醫療機構招聘港澳中醫師召開線上部署會。（梁偉榮攝）

奧港澳大灣區近年大力推動醫療融合，其中在中醫藥範疇再有新進展。大灣區內地城市7間公立醫療機構明（31日）起至下月20日開放招聘12名港、澳註冊中醫師，並於10月15日公布受聘名單，獲取錄中醫師可申請租住由內地政府提供的廉價房屋，並獲由相關機構購買的社會保險，但暫未公布月薪或具體上班日期。

粵港澳三地和廣東省有關部門以及中醫醫療機構今召開線上部署會，廣東省衞建委副主任、省中醫藥局局長徐慶鋒表示，首批作為試點展開招聘港澳中醫師的7家醫療機構包括省中醫院（含珠海院區）、省第二中醫院、廣州中醫藥大學第一附屬醫院、深圳市中醫院、深圳市中西醫結合醫院、深圳市寶安純中醫治療醫院、深圳市光明區中醫藥傳承創新研究院香港名中醫診療中心。

首階段計畫招聘10名香港和2名澳門註冊中醫師，條件包括必須是港、澳永久性居民，及具有在港、澳執業資格且持有有效執業證明等。相關招聘公告會在明日前發布，下月20日截止，10月15日前公布結果。

受聘中醫師會獲得所屬醫療機構內，與其他內地中醫師同等薪酬待遇，相關機構亦會為入職中醫師購買「五險」，其中醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險在購買後即可享受相應待遇；養老保險則在購買後，可以累積其繳費年限，並在內地各省市轉移繳費記錄。而符合條件的中醫師也可租住由政府提供的廉價房屋，放假制度則按照內地有關規定執行。

香港註冊中醫學會會長陳永光表示，目前香港有7,000位註冊中醫師，認為上述招聘計劃聘請年輕中醫師，即約20至40歲，料佔約3成人，並指本港現時中醫人手過剩，是好機會試行進駐內地，而且香港中醫醫院最快亦要2025年才建成，認為於內地高規格醫院執業對港年輕中醫具吸引力，「有多個好出路」，將來亦能帶著更多經驗回港，但他表示暫未知月薪或具體上班日期。

國家中醫藥管理局、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室與廣東省人民政府於去年9月底發表《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020-2025年）》，提到容許港澳中醫師透過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》 （CEPA）赴內地短期行醫，並訂下2022年目標建成一批覆蓋大灣區的高水平中醫醫院，及在2025年讓大灣區成為中醫藥先峰，以提升國際競爭力。

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記者：鄧凱文