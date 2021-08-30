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【MIRROR成員】呂爵安《小諧星》MV率先穿H&M新裝　聯乘日本設計師TOGA Archives系列 9月2日開售

休閒消費 17:50 2021/08/30

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Edan拍攝新歌《小諧星》的MV時就率先穿上TOGA Archives X H&M系列。（品牌提供）

由日本設計師古田泰子（Yasuko Furuta）於1997年創立的TOGA，向來擁有不少粉絲群，品牌的風格集合了解構主義、古著、浪漫、日本街頭時尚以及高級訂製服工藝而深受歡迎，其剪裁及設計不分性別、在設計上超脫了男女的局限，以及凸顯強烈的個人主義風格，因而令男、女都愛。

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她甚至深受Vivienne Westwood和Miuccia Prada的影響，因此擅於以趣味感、摩登、實驗性的手法來詮釋經典的服飾。在TOGA Archives X H&M聯乘系列之中，她就將自家品牌的理念貫徹始終，TOGA最受歡迎的單品︰混合式風褸、解構式條紋襯衫、褶皺半截裙和剪裁俐落的套裝等，均會在TOGA Archives X H&M系列中重現。

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女裝方面，海軍藍、灰色和黑色的經典項目與一些奇異俏皮的元素如珠飾口袋或絲巾斗篷細節等相映成趣；大膽的花卉和格子印花連身裙、半截裙與解構式針織衫亦成巧妙的配搭。

至於男裝方面，雙面的短身軍褸、家居服和混合風褸上飾有奪目的絲巾印花圖案，配合注入細節的毛衣和襯衫，展現別具一格的前衛時尚，Mirror的Edan早前拍攝新歌《小諧星》的MV時就率先穿上。系列將於9月2日起在全球指定專門店和hm.com發售，各個項目只是數百至千多元，豈有不買的理由？

產品查詢︰2337 3400

記者︰梁靜詩

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