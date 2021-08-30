【ART呃】朱柏康吻賀秋生登六　陳淑儀慶幸可以再上台

▲ 《ART呃》完滿落幕。

陳淑儀、朱栢康、黃秋生主演的舞台劇《ART呃》，15場演出昨日完滿落幕。完場時，一眾台前幕後工作人員上台謝幕，與觀眾一齊祝賀將「登六」的秋生。



黃秋生在台上談及今次演出的感受，他說︰「表演要有三大元素，有演出者、製作團隊，第二就是場地，第三就是觀眾。一個好的演出要有一個好的製作團隊，好的演出地方，這裡是我的聖殿，還有一班好的觀眾。」



曾說過今年是告別，明年是復出的秋生，對於今次演出既享受又不捨，百感交集，之後秋生邀請在座的觀眾來張大合照，他還說︰「我過兩日生日『登六』。」全場即報以歡呼及掌聲。

▲ 眾人為秋生慶生。

完騷後， 一眾演員及團隊來到餐廳慶功，慶功宴上，大家預祝將於本周四（9月2日）60歲生日的秋生，唱生日歌及送上蛋糕預祝。朱栢康、陳淑儀上前祝賀秋生時，熱情的朱栢康攬住大師兄吻賀，現場氣氛更高漲，而秋生的生日願望是身體健康。



完成了15場演出，與兩位師兄首度合作的朱栢康，指這次是他演藝工作上很重要的里程碑，他說︰「好開心順利完成，觀眾反應好好。今次是好滿足的交流，是我演出上里程碑，好希望同兩位師兄有下一次嘅合作。」對於觀眾對他的演出讚不絕口，他謙說︰「當然開心，我會將一切榮耀歸上帝，覺得是上帝安排。」



陳淑儀亦有一番感受，他說︰「首先慶幸自己仲可以企上台，畢竟我3年沒上台，有點回家但未熟悉感覺。今次好開心同大師兄、朱康合作，這個組合無敵。」導演張耀銘表示今次合作獲益良多，他說︰「感覺我們四為一體，不論出來成果如何，今次是一個好power of的過程，好多得益和學習。」

