【一國兩制】民主思路指「一國兩制」指數回穩錄5.6分　「言論自由」較年初跌0.31分

▲ 民主思路公布最新「一國兩制」指數，經歷長期跌勢後回穩。（陳葆琳攝）

民主思路今日公佈新一輪「一國兩制」指數為5.6分，相對於今年1月的5.48分回穩。其中港人的民意調查為3.62分，比去年的3.37分微升；國際智庫的國際評價為7.58分，與去年的7.59分相若。在民意調查中，「言論自由」及「獨立司法權」兩項指數錄得明顯跌幅。

今次調查由香港中文大學香港亞太研究所進行，在今年6月21日至7月9日期間，以隨機抽樣方式訪問進行電話調查，訪問涉及1,001名18歲以上香港市民。

民意調查中，12個範疇中有5個範疇，自2021年1月起經歷跌幅，其中「言論自由」及「獨立司法權」的變化較為顯著。「言論自由」由1月的3.92分跌至7月的3.61分；「獨立司法權」由1月的4.0分跌至最近的3.8分。升幅最大的範疇與「陸港關係」有關，該範疇平均分由3.61分升至3.77分。

負責這項指數研究的民主思路聯席召集人（研究）潘學智指出，是次調查期間發生令公眾認為公民社會空間收窄的爭議事件，因此「言論自由」的跌幅並不令人意外。另外，陸港關係方面的範疇錄得較強升幅，反映特區政府近期的強勢姿態，有助增強與中央政府的互信。

市民於2021年上半年對 2047年後繼續實行「一國兩制」的支持度達 67.7%，較去年74.1%下跌6.4個百分點。潘學智認為，雖然市民對2047年後繼續實行「一國兩制」的支持度下降，但受訪者對能讓「一國兩制」延續的條件有相對清楚的看法。

民主思路聯席召集人（國際）龍家麟表示，政府積極透過媒體推廣國安法的重要性，他期望香港社會能夠重拾政治穩定，政府將會聚焦管治，將市民幸福感視為國家安全 一部分，因為市民安居樂業，香港長治久安，政府才取得人民的信任，政府需要以此作為維護國家安全的政策目標和最佳辦法。

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記者：陳葆琳