【移民潮】58.4%港人無計劃移民　較半年前跌2.7個百分點

▲ 民主思路公布最新「一國兩制」指數，經歷長期跌勢後回穩。（陳葆琳攝）

民主思路今年中調查顯示，表示 「無打算」移民的佔58.4%，而表示「有打算」移民的則佔32.9%，較今年1月，兩者分別錄得2.7個百分點輕微跌幅及0.2個百分點升幅。

民主思路聯席召集人（研究）潘學智指出，隨着《港區國安法》實施，青年移民的意慾增加，反之老一輩認為社會漸趨穩定，加上考慮到全球疫情肆虐，計劃移民的人數減少。

自稱為非建制派支持者，比其他派別受訪者更有計劃移民，該組別移民淨值為10%，其中民主派為4.9%，包括本土派在內的其他非建制派為24.8%。建制派支持者則為負83%。

調查報告認為，報稱溫和派的受訪者指，因對香港無信心而計劃移民，但一方面可能是對中央及建制派不滿，另一方面亦可能是擔心非建制派破壞社會穩定，例如覺得激進政治將會損害香港法治及經濟，兩種可能性皆不能排除。

受訪者被要求對自己的身份認同評分，以0至10分計，「香港人」有8.23分，比半年前跌0.4%，「中國人」則升3%，錄得4.87分。

另外，調查顯示，溫和派繼續成為主流，佔整體56%，較去年53.6%錄得2.4個百分點升幅。民主派則佔33.2%，較1月增加5.2個百分點。潘學智表示，民主派的升幅來自本土派支持者，18至29歲為變化最大的年齡組別。

民主思路聯席召集人（國際）龍家麟表示，政府積極透過媒體推廣國安法的重要性，他期望香港社會能夠重拾政治穩定，政府將會聚焦管治，將市民幸福感視為國家安全 一部分，因為市民安居樂業，香港長治久安，政府才取得人民的信任，政府需要以此作為維護國家安全的政策目標和最佳辦法。

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記者：陳葆琳