【另類胎記】3歲童自出世皮膚髒洗不乾淨　爸爸擔憂「胎記」異常影響孩子終生

▲ 台灣一名3歲童自出世皮膚髒洗不乾淨，原來是患有不常見的皮膚病。

BB或會有胎記，有爸媽認為代表著「愛的印記」，可是當孩子全身都是黑斑，皮膚像污髒洗不乾淨，更隨著年齡增長，身上的「胎記」拉長變大，的確令父母憂心。台灣一名爸爸帶孩子打針，兒科醫生發現孩子頸上有異常的黑斑，繼而揭發他患有「線性漩渦痣樣色素沉著症」。

身體佈滿異常黑斑

台灣兒科專科醫生陳鉉煒經常分享兒童的病例，日前在facebook專頁「陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所」分享了患有極為不常見皮膚病的個案。一名約三歲多的小朋友第一次來診所本只是打預防針，當時陳鉉煒醫生瞄到孩子頸上有奇怪黑斑，再檢查孩子身體其他地方，亦得知孩子一出生的皮膚就這樣。爸爸補充︰

醫生說這是「胎記」……到現在還是一樣，隨著年紀變大圖案就拉長。之前也有帶去醫院，醫生看看說沒看過這種的，說要再查查看，就沒下文了……

▲ 條紋在驅幹呈S型、胸口呈倒U型。（圖片提供︰陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所）

憑初步看診及問診，陳醫生大概已估計到孩子的病患，再遠遠地大致看一下身體，左右兩側的對稱生長情形，檢查一下小朋友的動作發育，再細細聽了下小朋友心音，大抵都算正常。

爸爸擔心孩子不明「胎記」

爸爸說這幾年來心裏頭憋屈著一個沒有答案的謎，深怕隱藏在這「胎記」的背後是一個深不可測的重大異常，而長輩說這是老天爺給小朋友的烙印。陳醫生嘗試對爸爸解釋孩子的病︰

要說這是「胎記」也可以……這疾病名稱很長有11個字，極為不常見，這是偶發的，不是遺傳疾病。

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黑色漩渦狀條紋

陳鉉煒醫生告知孩子爸爸不用太過擔心，在這孩子僅僅只表現在皮膚的疾病，但有可能終身存在。他顯現出來的是背部呈V型、驅幹呈S型、胸口呈倒U型，頸部以上都還是白白淨淨不受影響。

該孩子患有「線性漩渦痣樣色素沉著症」（Linear and whorled nevoid hypermelanosis, LWNH）， 是一種「良性」且「極為不常見」的疾病。患者通常一生下來或幾天後就看得到黑色漩渦狀（色素過度沉著）條紋，就是主要症狀，以一種謎樣又奇怪的分布散在身體驅幹和四肢。這些條紋有時會隨著年齡的增長而消失，大部分是終身存在，絕大多數情況下僅僅皮膚會受到影響，通常粘膜、眼睛、手掌和足底不會受到影響，極少數會有發育遲緩、左右不對稱發育或先天性心臟疾病等。此症成因不明，不會遺傳給下一代。有些患者小朋友家長常抱怨，孩子皮膚髒髒的洗不乾淨。

以上內容及圖片獲「陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所」授權報道，原文可【按此】。

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責任編輯：顏紫燕