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【商品說明】美容公司女銷售員訛稱換領券不包紋眼線服務　被判80小時服務令及賠償600元

社會 17:50 2021/08/30

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(資料圖片)

​​一間美容公司的女銷售員因應用虛假商品說明於美容服務，違反《商品說明條例》，早前被裁定罪成及被法庭下令向受害人賠償600元的療程費用。該女銷售員今日（30日）在沙田裁判法院被判處80小時社會服務令。

海關早前接獲舉報，指一名美容公司女銷售員向顧客作出虛假聲稱，表示該顧客於網上購買的換領券，並不包含她所選擇的指明紋眼線服務，因而需要額外收取600元。經調查後，海關發現該指明的紋眼線服務已包含在換領券的條款內。
　　 
海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。　　 

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責任編輯：陳麗娜

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