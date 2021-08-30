【商品說明】美容公司女銷售員訛稱換領券不包紋眼線服務　被判80小時服務令及賠償600元

▲ (資料圖片)

​​一間美容公司的女銷售員因應用虛假商品說明於美容服務，違反《商品說明條例》，早前被裁定罪成及被法庭下令向受害人賠償600元的療程費用。該女銷售員今日（30日）在沙田裁判法院被判處80小時社會服務令。



海關早前接獲舉報，指一名美容公司女銷售員向顧客作出虛假聲稱，表示該顧客於網上購買的換領券，並不包含她所選擇的指明紋眼線服務，因而需要額外收取600元。經調查後，海關發現該指明的紋眼線服務已包含在換領券的條款內。



海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜