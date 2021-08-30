【完善選舉制度】李家超稱要穩守鐵的底綫　強調非搞清一色

▲ 李家超強調不搞清一色，但穩鐵的底綫。（經濟日報資料圖片）

候選人資格審查委員會在上周，裁定兩人提名無效，熱血公民鄭松泰因而喪失立法會議員資格。擔任資審會主席的政務司司長李家超稱，資審會收到國安委審查意見書後，才裁定鄭松泰登記無效，強調審查非搞清一色。

李家超在《紫荊》撰文稱，資審會審查時，曾要求鄭松泰就指明事情，提供資料及解釋，收到其回覆後尋求國安委意見，並在收到國安委的審查意見書後，裁定鄭松泰登記無效。

他強調，審查並非搞清一色，參選人可以反對政府，但不能作損害國家和香港利益的事，明言不會讓假扮擁護《基本法》，偽裝效忠特區的人，進入管治體制。

李家超又指出，要求有管治權的人愛國是理所當然，也是國際通例，進入管治架構的人，必須是愛國愛港者，強調不容許任何一個反中亂港分子，通過任何途徑及方式，混進管治架構成管治者，更形容此為「鐵的底綫」。

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責任編輯：陳宛彤