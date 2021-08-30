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【失業問題】工聯會稱有工無人做情況普遍　建議政府推失業臨時工

社會 17:58 2021/08/30

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（工聯會圖片）

雖然失業率有所下調，但工聯會認為現時仍有「有工無人做」和持續失業的情況，而政府疫情下創造的6萬個臨時職缺只有2.9萬個成功配對，反映就業錯配問題。工聯會建議政府探討箇中原因、增加再培訓津貼和加推1.5萬個為失業人士而設的職位。

香港專業導遊總工會主席余莉華表示，「特別‧愛增值」計劃推行至今已將近2年，惟計劃有不少制肘，當中課程報讀限額有礙工友多元發展。工聯會就建議政府提高再培訓津貼至9,000元。

香港空運貨站職工會主席葉以勒就指出，客運方面深受打擊，不少人被裁或放無薪假，然而貨運方面卻出現「有工冇人做」的怪現像，相信這與機場偏遠及聘用條件低吸引不到求職者有關。他希望有關當局了解針對問題吸引失業人士加入航空業。

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責任編輯：陳梓蔚

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