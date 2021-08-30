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【僱傭條例】駿濠營造有限公司及董事欠薪及無支付裁斷款項　罰款共53,600元

社會 18:04 2021/08/30

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駿濠營造有限公司及董事欠薪及無支付裁斷款項，罰款共53,600元。（資料圖片）

駿濠營造有限公司及其董事因違反《僱傭條例》有關依時支付工資及勞資審裁處的裁斷款項給僱員的規定，被勞工處檢控。該公司及董事今日（30日）在九龍城裁判法院承認控罪，各被判罰款26,800元，合共53,600元。

上述公司沒有按照《僱傭條例》的規定，在工資期屆滿後或僱傭合約終止後7天內支付工資予一名僱員，以及沒有在勞審處裁斷款項到期後14天內，根據判令支付約82,000元的裁斷款項予該名僱員。該公司所觸犯的上述罪行，是在其董事的同意、縱容或疏忽下犯有的，故該名董事亦被定罪。

勞工處指，有關裁決向所有僱主、公司董事及相關負責人員發出強烈信息，他們有責任遵守《僱傭條例》的規定，在法定期限內向僱員發放工資，以及按照勞審處或小額薪酬索償仲裁處的判令支付僱員裁斷款項，強調不會容忍上述違法行為，並會嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的法定權益。

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記者：陳麗娜

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