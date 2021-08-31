【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣

▲ 今回Burberry決定乘勝追擊，再請來姜濤、Anson Kong及Stanley穿上今夏TB Monogram系列服飾，將品牌此人氣系列再推上高峰。（品牌提供）

本港男子組合Mirror的魅力有多厲害，已經不用多說，這年頭一眾鏡仔已成為各大時裝品牌的寵兒，無他，每項經他們加持過的產品，總會賣個滿堂紅，就好像Burberry兩個多月前找來部分成員出席全新Olympia手袋發布活動後，便令手袋大賣甚至斷貨，今回Burberry決定乘勝追擊，再請來姜濤、Anson Kong及Stanley穿上今夏TB Monogram系列服飾，將品牌此人氣系列再推上高峰。

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別看小一個品牌logo的影響力，它分分鐘成了設計師的神奇魔法，令垂死的品牌起死回生，或令一個已經氣勢不俗的品牌提升到另一層次，Burberry當然屬後者。

2018年Riccardo Tisci入主當上創意總監，Burberry正式「改朝換代」，Riccardo上任之時，品牌正需要一個新的創意和衝擊，來鞏固其奢侈品牌的定位。他於是率先從品牌logo著手，大膽拼棄了那個源用了逾一個世紀的騎士商標，特地與平面設計師Peter Saville合作，以品牌創始人Thomas Burberry名字縮寫「T&B」交疊為組合，造出全新的設計，除予宣示著嶄新的品牌美學與方向，強烈的視覺效果亦大大提升了品牌獨一無二的辨識度。

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今回第三個的TB Summer Monogram Collection，Riccardo表示希望藉此慶祝系列能成功在傳統與前瞻性之間取得平衡，而為配合夏日的節奏，Riccardo特別選用了鈷藍、皇室藍及中灰色，營造出一股剛毅的膽色和朝氣活力。他認為每個個體都擁有自由意志，並富樂觀正面一面及冒險精神，新一系列就要是凸顯大家在這方面的特質。

Burberry找來Mirror的姜濤、Anson Kong及Stanley分別以系列不同裝束示人，例如姜濤穿上monogram鬆身恤衫襯束腳褲；Anson Kong則以monogram短袖絲質襯衫配同款短褲；Stanley的藍調印花hoodie來得最為低調，並襯上同款可落水短褲。值得留意還有他們身上的袋和配飾，同樣印滿TB monogram，當然閣下若然感到印花太氾濫的話，可以如姜濤般換入一個無印花的TB Bag，不失辨識度之餘，可以平衡一下一身的打扮。

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記者︰梁靜詩