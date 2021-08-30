【奪命工傷】西環修樹女工墮斃意外　升降台生產商料吊臂折斷部分曾被改裝

▲ 涉事吊臂台。（黃傑偉攝）

本月18日西環水街發生致命工業意外，一名康文署樹木組55歲女工於意外中死亡，詳情即看【下一頁】。涉事搖臂機械工作台的意大利生產商BENELLI指，該工作台已出產30年，且早已停產，多年來未曾發生同類型事故，相信搖臂折斷與改裝有關，死者家屬敦促有關部門就上述問題徹查，並暫停有關裝置的工作，以免同類悲劇再次重演。

事後死者家屬與政府有關部門多次會面商討死者後事安排，並於早前獲批准安葬浩園。死者家屬早前曾就意外，聯絡涉事搖臂機械工作台的意大利生產商BENELLI，以了解意外原因等問題，並於本月23日獲得書面回覆。

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生產商稱，涉事的6000PL22RC搖臂機械工作台估計已經是30年歷史的古董級別機械，並且早已經停產，惟相關型號的工作台於多年來從未發生過類似事故，經查看事發後的相片紀錄，發現涉事工作台搖臂折斷部分曾經被改裝，並且用燒焊方法加上鐵枝，斷開位置就剛好發生在該燒焊位置末端，故有理由相信搖臂折斷與改裝有關。

家屬在獲悉生產商有關回應後，認為署方在機械採購、維修維護、依法年檢、開工前安全檢查和工作監督等程序可能出現多處系統性失誤，敦促有關部門就升降台改裝問題徹查真相。

此外，家屬亦透露早前與康文署會面時，署方未能確實回覆事發時相關工作台的操作員身份，惟署方提出該機械工作台共有2個控制裝置，分別位於車尾位置及升降台上，2個裝置可同步進行控制，家屬質疑相關安排可能造成「搶控」風險，對升降台上的工人構成危險。

根據生產商提供該型號工作台的說明書，整台機械的控制器只會安裝在工作台上，家屬質疑署方說法與生產商不符，但強調事發時的機械操控情況仍有待調查尋出真相。

死者家屬再次呼籲市民提供相關片段，因目前事故調查進度緩慢，而當日相關的閉路電視影片及車Cam影片仍未收集完整，以致難以還原完整事發經過，並促請政府當局暫停有關裝置的工作，及檢討署方在事件中失誤，以免同類悲劇再次重演。

早前中科工程董事總經理、建築工程師潘焯鴻指出，吊臂斷裂的位置為平整，潘指金屬正常不會「齊口」折斷，質疑吊臂可能涉及非法改裝或維修，若曾經經過切割再接駁，則不能用作進行該工程。

事發後康文署曾表示，吊臂並未有經過改裝，事發前亦沒有收到員工反映使用升降台時出現問題，涉事升降台的最後檢查日期是今年3月20日，它在過去一年並無故障紀錄，並指涉事升降台通過了每年進行2次的定期檢查，以及取得每12個月發出一次的工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例檢驗證明書。

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記者：陳麗娜