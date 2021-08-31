【煮戰】Ricky徒弟臨場騰雞僥倖晉級6強　菲菲賽後爆喊感激廚藝生涯兩個重要男人

▲ 今次12強中，有3位女廚師參賽者，菲菲是其中一位。(被訪者提供)

TVB上周推出、每逢周一至周三晚上10:30時播影的《煮戰》，以真人騷廚藝比賽方式尋接班人，由兩位著名大廚張錦祥（Ricky）及黃亞保擔當隊長，分別帶領12廚壇新秀接受不同考驗，在每集的主題食材或指定任務進行廚藝對壘、互相挑戰。留到最後的6位廚壇新秀，將會進行師徒大戰，挑戰Ricky及保哥地位，再決定誰是真正的《煮戰》冠軍。

▲ 在今次比賽中，菲菲說12位參賽者相處很融洽，現更成為好朋友，間中更會出來飯聚，感受十分好。(被訪者提供)

昨晚(8月30日)的第四集，由Ricky徒弟菲菲及女廚師Carlina對疊，主題是二人只可用二百元買食材，要做出頭盤、主菜及甜品。菲菲便用上時令的茭白筍做主角做出3道菜，包括雞湯燴煮茭白筍 .欖角醬. 鹹蛋黃蓉、海鮮雜炊、焦糖茭白筍。

三位評判包括私房菜老闆Jacky Yu，名廚黃永幟及黎諾懿均認為菲菲及Carlina水準差不多，但最後菲菲的菜式以味道勝一籌，於是菲菲獲勝可以順利晉級6強。

臨場發揮不理想

今次勝出的菲菲自言個性比較「騰雞」，比賽時十分緊張。「自己第一次玩比賽，驚到好像甚麼都不識煮，現場完全發揮不到，跟平日的自己不一樣，腦裡只有一片空白，好似自己第一天做學廚。」

菲菲緊張之餘，身為Ricky入室弟子的她更在比賽中令Ricky動怒。「我煮魚湯時已下了鹽及胡椒，而且是煮到湯底濃縮了，味道已很香濃，在上碟時再沒有下鹽，可能師傅Ricky誤會我完全沒有下鹽，只見他面色一沉，樣子很嬲，平日他是和藹可親，我從未見他這個表情，當時我都好驚。」

▲ 菲菲以時令茭白筍為食材，創作其中一道比賽菜式--雞湯燴煮茭白筍 .欖角醬. 鹹蛋黃蓉。(被訪者提供)

幸好，菲菲也沒有令Ricky失望，終於勝出賽事，更直言師傅可謂居功不少。「今次師傅幫了我很多，當初我決定以茭白筍做食材，師傅十分贊成，因他認為這食材不是很多人熟識，而且當時拍攝是在5月份，正是茭白筍的時令期。師傅提醒我可以用茭白筍貫穿整個主題，這樣會更加歸一。」

感激Ricky師傅的無私教導

成功入了6強的菲菲，其實並沒有受過正統的廚藝課程，因喜歡煮食多年前拜Ricky為師，成為他正式弟子。 「當時我去師傅的餐廳學廚，他一直很耐心教導，甚至出錢又出力，我十分感謝他。」期後她曾在青衣開西餐廳，口碑極佳。

今次參加比賽的原因，除了想在師傅面前展示實力外，她還得到同樣是廚師的丈夫鼓勵。「他說我一直只跟師傅學廚，以及在自己的餐廳工作，從沒有跟其他廚師交流，他鼓勵我跳出Comfort Zone，參加比賽多作見識。」菲菲說自己的廚藝生涯中有兩個很重要的男人，便是Ricky及丈夫。

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辣菜顯個人風格

至於菲菲的煮食風格，從她在《煮戰》節目中的一句說話已表露無遺——「我的風格是辣，要做到如何令不會食辣的人，也會接受我煮的菜式。」

她的初賽參賽菜式，便選了做辣菜---煮剁椒北海道帶子沙律。「這是一 道頭盤，是自己原創的菜式，我自家做了辣椒油，再配上四川的剁椒，做了酸酸甜甜又帶點辣的菜式。」

其實辣菜一直是菲菲的強項，她曾在餐廳推出過辣菜系列，很受客人歡迎。「我經常同熟客講，我的辣菜不會有大中小辣選擇，因食客食的我東西，就代表食我的廚藝風格及調味。而且很多時我做辣菜，並不是一般款式 ，食客會用『菲』常辣宴來形容，因我做的菜式出面餐廳食不到，就算不斷重覆做都不覺得悶，仍會繼續來捧場食的。」

現在菲菲雖然沒有餐廳，但一直都有做到會服務，未來計劃會開餐廳，更選址九龍灣，大家有口福了。

記者：招美寶