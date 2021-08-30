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【退伍軍人症】過去一周錄4宗社區感染　今年累計錄得43宗

社會 18:56 2021/08/30

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嘉輝花園發現退伍軍人症患者。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（30日）公布退伍軍人症個案最新數字，衞生防護中心在上周（8月22日至28日）錄得4宗社區感染的退伍軍人病個案呈報，年齡介乎63至84歲，分別居住於灣仔、旺角、大角咀和堅尼地城。

4宗個案詳情如下：

年齡 姓別 有否長期病患 住所
63 灣仔灣仔道205-207號福安大廈
70 無提及 旺角海庭道2號海富苑海寧閣
77 大角咀洋松街1號形品‧星寓
84 堅尼地城士美菲路71-77號嘉輝花園D座

衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至8月28日，今年錄得43宗退伍軍人病個案；2020年及2019年分別有104及105宗。

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責任編輯：陳梓蔚

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