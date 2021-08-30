【退伍軍人症】過去一周錄4宗社區感染 今年累計錄得43宗
社會 18:56 2021/08/30
衞生署衞生防護中心今日（30日）公布退伍軍人症個案最新數字，衞生防護中心在上周（8月22日至28日）錄得4宗社區感染的退伍軍人病個案呈報，年齡介乎63至84歲，分別居住於灣仔、旺角、大角咀和堅尼地城。
4宗個案詳情如下：
|年齡
|姓別
|有否長期病患
|住所
|63
|男
|有
|灣仔灣仔道205-207號福安大廈
|70
|男
|無提及
|旺角海庭道2號海富苑海寧閣
|77
|女
|有
|大角咀洋松街1號形品‧星寓
|84
|男
|有
|堅尼地城士美菲路71-77號嘉輝花園D座
衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至8月28日，今年錄得43宗退伍軍人病個案；2020年及2019年分別有104及105宗。
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責任編輯：陳梓蔚