【集體感染】新蒲崗百樂護老院10人染產碳青霉烯酶腸道桿菌　均情況穩定及沒出現病徵

▲ 新蒲崗百樂護老院10人染產碳青霉烯酶腸道桿菌，均情況穩定及沒出現病徵。(曾秋文攝)

衞生署衞生防護中心今日（30日）指，位於新蒲崗崇齡街19-21號百樂大樓地舖入口、一樓及二樓，百樂護老院有限公司安老院爆發產碳青霉烯酶腸道桿菌，共10名院友受感染，提醒市民時刻注重個人和環境衞生及正確使用抗生素。



個案涉及5男5女院友，年齡介乎55至92歲。由6月19日至8月22日期間，他們因自身疾病入住公立醫院，在入院篩查的肛門採樣樣本先後經化驗確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。全部病人沒有出現感染病徵，情況穩定。



衞生防護中心人員已視察該院舍，並建議所需控制措施以預防產碳青霉烯酶腸道桿菌感染，包括保持良好環境衞生和員工及院友手部衞生。該院舍正接受醫學監察。



衞生防護中心正繼續調查，並提醒院舍按照「安老院舍預防傳染病指引」執行傳染病檢測、預防和控制措施。如有懷疑傳染病爆發，院舍應呈報衞生防護中心適時跟進。



衞生防護中心表示，腸道桿菌（例如：大腸桿菌，克雷伯桿菌）是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和菌血病。產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效。這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，或從而導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。



中心補充，正確使用抗生素及注意個人和環境衞生，尤其是手部衞生，對預防多重抗藥性細菌如產碳青霉烯酶腸道桿菌的出現和交叉傳播至為重要。此外，老幼病孕等高危人士避免進食生或未煮熟食物，可減低感染多重抗藥性細菌的風險。

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記者：陳麗娜