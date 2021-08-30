【煽動刊物】涉串謀發布煽動刊物　言語治療師工會5人保釋被拒9月再訊

▲ 言語治療師工會再有3人被控，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

香港言語治療師總工會5名成員涉串謀刊印分發《羊村守衛者》等共3本煽動刊物，3名理事被起訴，今(30日)午於西九龍裁判法院提堂，與正副主席一案合併，5人申保釋被拒，還押至9月24日以待文件轉介區院處理，5人還押候訊。

5名被告為工會主席黎雯齡（25 歲）、副主席楊逸意（27 歲）、秘書伍巧怡（28歲）、司庫陳源森（25歲）及委員方梓皓（26歲）同被控1項串謀刊印、發布、分發、展示及/或複製煽動刊物罪。

控方申請將案與工會主席及副主席的案件合併處理，押後至9月24日預備轉介文件，案件將轉介區域法院審理，獲裁判官批准。

控方反對5名被告保釋，5人申請保釋至晚上8時許才完成，主任裁判官羅德泉拒絕申請，5人須還押候訊。

控罪指，5名被告於2020年6月4日至2021年7月22日期間，一同串謀黃凱晴及其他人，刊印、發布、分發、展示及/或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

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記者：陳卓欣